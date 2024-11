Ce minuscule animal pourrait protéger les astronautes des radiations dans l’espace

Les tardigrades, célèbres pour leur incroyable résistance, intriguent toujours les scientifiques. Une équipe chinoise a identifié les mécanismes génétiques qui leur permettent de survivre aux radiations. Cette avancée pourrait révolutionner la protection des astronautes lors des missions spatiales à venir.

Pour voyager dans l’espace, les défis ne manquent pas, et les radiations cosmiques figurent parmi les plus redoutables. Actuellement, les entreprises comme SpaceX développent des vaisseaux comme le Starship pour rendre ces expéditions possibles. En parallèle, d'autres solutions, comme utiliser des astéroïdes pour protéger les astronautes, sont également étudiées. Ces blocs rocheux pourraient non seulement accélérer les voyages, mais aussi offrir une barrière naturelle contre les radiations.

Dans ce contexte, une découverte récente apporte de nouvelles perspectives. Des chercheurs chinois ont étudié une espèce de tardigrades, Hypsibius henanensis, connue pour sa capacité à survivre aux radiations extrêmes. Ils ont identifié des mécanismes génétiques qui permettent à ces micro-organismes de réparer leur ADN et de protéger leurs cellules. Ces découvertes pourraient révolutionner la manière dont nous envisageons la protection des astronautes en plein voyage spatial.

Les tardigrades révèlent des secrets pour résister aux radiations extrêmes

Les chercheurs de l’université Johns Hopkins et de Stanford ont découvert que l’espèce Hypsibius henanensis active près de 3 000 gènes face aux radiations. Parmi eux, le DODA1 joue un rôle clé en produisant des pigments antioxydants appelés bétalaïnes. Ces pigments biologiques uniques neutralisent les effets nocifs des rayonnements sur les cellules. Lors de tests en laboratoire, les scientifiques ont constaté que des cellules humaines traitées avec ces bétalaïnes survivaient bien mieux aux radiations, ouvrant la voie à des applications prometteuses pour les missions spatiales.

En intégrant ces découvertes, il pourrait devenir possible de réduire les risques liés aux radiations lors des voyages vers la Lune, Mars, et au-delà. Les recherches sur les tardigrades, combinées aux nouvelles idées comme l’utilisation des astéroïdes pour protéger les astronautes, pourraient révolutionner l’exploration spatiale. Ces avancées scientifiques majeures offrent des solutions concrètes pour garantir la sécurité des équipages. Avec des missions comme Artemis V à l’horizon, les solutions pour garantir la sécurité des équipages sont plus indispensables que jamais.

Source : Science Volume 386 | Issue 6720