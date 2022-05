Ces Google Glass avec traduction universelle instantanée sont géniales !

À l’occasion de sa keynote annuelle, Google a dévoilé un prototype de lunettes connectées rendant simple et accessible la traduction universelle instantanée. Grâce à l’intelligence artificielle, ces lunettes captent une conversation, traduisent en temps réel les phrases de l’interlocuteur et transcrivent le résultat comme un sous-titre sur le verre des lunettes. Et le résultat est simplement génial.

Google Glass était un projet très intéressant, permettant à l’utilisateur d’interagir plus encore avec son environnement. Mais, très avant-gardistes, les lunettes connectées ont attiré la suspicion non pas des utilisateurs, mais des personnes en contact avec ces derniers. La principale préoccupation : le respect de la vie privée. Avec Glass, vous pouviez prendre des photos et des vidéos presque à l’insu des autres. Une erreur que Meta ne veut pas commettre avec ses Ray Ban Stories.

Ces lunettes connectées de Google traduisent le monde réel

Cependant, l’idée de créer des lunettes connectées n’a pas été abandonnée par Google. Si Glass vit aujourd’hui une carrière confidentielle et entièrement b-to-b, la firme de Mountain View travaille sur un prototype qui a été montré de la keynote de la conférence Google I/O qui a eu lieu ce soir. Dans une petite vidéo que vous pouvez retrouver dans la vidéo en fin de cet article, en avançant jusqu’à 3 heures et 19 minutes, vous découvrez un produit qui pourrait enfin casser la barrière de langue… et plus encore !

Le prototype ressemble à de simples lunettes. Mais elles embarquent évidemment de nombreuses technologies avant-gardistes, notamment tout ce qu’il faut pour « écouter », « traduire » et « transcrire ». Deux personnes portant ces lunettes ont une conversation. Mais chacune parle une langue différente. Les lunettes traduisent en temps réel ce que dit l’autre interlocuteur et affichent la transcription sur les verres, comme s’il s’agissait du sous-titre d’un film ou d’une série. Et soudain, les deux personnes échangent.

La barrière de la langue s'écroule même pour les sourds et malentendants

C’est un moment magique que de découvrir que la barrière de la langue a totalement été effacée grâce à cette technologie. Et la simplicité d’utilisation rend cette technologie très accessible. La traduction instantanée est un sujet qui tient à cœur à Google. L’entreprise a souvent présenté des applications et des produits capables de connecter deux personnes qui ne parlent pas la même langue. Que ce soit avec les Pixel Buds ou les Pixel 6 et 6 Pro, pour ne citer que des exemples récents.

Mais c’est la première fois que l’intégration est naturelle. Tellement naturelle qu’elle permet à des sourds et malentendants d’avoir enfin une conversation avec des personnes ne connaissant pas le langage des signes. Et, mieux encore, le système comprend le langage des signes et les traduit également. C’est vraiment une excellente idée. Et nous espérons vraiment que cette innovation sera rapidement accessible au plus grand nombre.

