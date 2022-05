Chrome vous permet de sécuriser vos achats grâce à un numéro de carte de crédit virtuel

Pour mieux protéger votre carte bancaire, Google a imaginé une nouvelle parade. Son navigateur Chrome s'enrichit de la possibilité de créer un numéro de carte de crédit “virtuel”, le temps d'effectuer un achat sur le Web. De quoi éviter de vous faire pirater votre vrai numéro de carte bleue.

À l'occasion de la Google I/O, le géant de Mountain View dévoile une toute nouvelle fonctionnalité dédiée au navigateur Chrome et en particulier à la sécurité de leurs données. Celles et ceux qui utilisent le logiciel auront bientôt la possibilité de faire appel à un numéro de carte de crédit virtuel pour effectuer leurs paiements en ligne.

Cette nouvelle option permettra ainsi à tout un chacun de conserver son “vrai” numéro de carte à l'abri des sites les plus indiscrets. Voilà une excellente nouvelle pour en finir avec les vols de numéro de cartes de crédit.

Grâce à Chrome, vous pouvez payer vos achats à l'aide d'un numéro de carte bleue temporaire

Finis les soucis quand vous souhaitez faire un achat sur le Web. Chrome vous proposera bientôt d'utiliser un numéro de carte de crédit virtuel. Cette nouvelle fonctionnalité vous offrira un système infaillible (tout du moins on l'espère) pour éviter de vous faire pirater votre carte bleue sur le Web.

Chrome se chargera de rentrer automatiquement toutes les informations (numéro de carte, CVV) nécessaires à la transaction. Nul besoin donc de vous souvenir de quoi que ce soit. En outre, bien que le numéro de carte de crédit ne peut être utilisé qu'une unique fois, vous avez la possibilité de vous en servir pour souscrire à un abonnement.

Pour le lancement de cette nouvelle fonction, Google s'est assuré le concours de Capital One, mais également celui de VISA et d'American Express. Mastercard suivra plus tard dans l'année.

Dans un premier temps, cette nouvelle fonctionnalité sera disponible sur Chrome pour Android et Windows. Les utilisateurs d'iPhone pourront en profiter un peu plus tard. Enfin, comme c'est la coutume chez Google, il faudra patienter encore un peu avant d'en profiter en France, puisque Google privilégie pour le moment le marché étatsunien.