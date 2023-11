Avant sa sortie, le Cybertruck se fait embarquer par la fourrière

Le Cybertruck n'est pas encore officiellement disponible, mais ça ne l'empêche pas de devoir respecter la loi. Celui-ci s'est mal garé visiblement, c'est donc la fourrière qui s'en charge.



À l'heure où cet article est publié, il ne reste plus qu'une journée avant la sortie officielle du Cybertruck, le pickup 100 % électrique de Tesla. Celles et ceux qui ont précommandé le véhicule aux allures de Batmobile version Christopher Nolan pourront en effet rouler avec dès le 30 novembre aux États-Unis. En théorie, cette journée devrait voir débarquer des millions de Cybertruck sur les routes américaines. En attendant, les photos et vidéos de prototypes, voire du produit fini vu la date, continuent d'affluer sur les réseaux sociaux.

Pas plus tard qu'hier, on pouvait voir le Cybertruck rouler dans l'eau salée de l'océan Atlantique, au niveau du Golfe du Mexique. Mais il a beau ressembler à une voiture futuriste, il n'en reste pas moins assujetti au Code de la Route actuel. Quand bien même vous aurez l'impression de rouler à bord d'un mini-char qui résiste apparemment aux balles et qui est presque impossible à rayer, vous devrez respecter les limitations de vitesse, les panneaux stop, les priorités et surtout ne pas vous garer n'importe où. Un technicien de Telsa l'a visiblement appris à ses dépends.

Ce Cybertruck est mal garé, la fourrière l'emmène sans ménagement

L'internaute @TeslaOwnersEBay a partagé une photo sur X (Twitter). Dans la ville de San Francisco en Californie, on y voit un Cybertruck garé au bord d'un trottoir. Sous l’essuie-glace de son immense pare-brise, on distingue un papier qui est sûrement un procès verbal pour stationnement interdit ou gênant. Derrière le pickup, un véhicule est en train de le préparer pour être hissé puis embarqué direction la fourrière.

Même si on ne connaît pas encore le poids réel du Cybertruck, on peut voir dans une courte vidéo que la voiture de la fourrière n'a pas de mal à rouler avec lui une fois le pickup sécurisé. Au-delà de l’anecdote, il est étonnant de voir le prototype d'un véhicule non disponible à la vente “à l'abandon”. À aucun moment de la procédure on ne voit son chauffeur. Une chose est sûre, il aura une mauvaise surprise quand il viendra récupérer son Cybertruck.