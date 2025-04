Ces 26 appareils Xiaomi ne recevront plus de mise à jour Android, vérifiez si le vôtre en fait partie

Le déploiement rapide d'HyperOS 2.0, surcouche de Xiaomi basée sur Android 15, marque la fin des mises à jour Android sur presque une trentaine d'appareils de la marque. Voici la liste.

Depuis qu'elle a remplacé MIUI en 2024, la surcouche HyperOS de Xiaomi continue son évolution. La dernière en date est la version 2.0, basée sur Android 15 et annoncée à la fin de l'année dernière. En à peine 6 mois, le constructeur chinois peut se vanter de l'avoir déployée sur 116 appareils à travers 8 régions du monde. Quand on sait que One UI 7.0 de Samsung a mis longtemps à arriver pour finalement être suspendue suite à un bug critique, c'est d'autant plus impressionnant.

Mais qui dit nouvelle version d'Android dit aussi clap de fin pour certains modèles. Ici, ce ne sont pas moins de 26 appareils pour qui HyperOS 2.0 est la dernière mise à jour majeure du système. Ils ne recevront donc pas les deux prochaines déjà prévues par Xiaomi : HyperOS 2.1 puis 2.2. Voyons qui est concerné.

Voici les 26 appareils Xiaomi pour qui HyperOS 2.0 sera la dernière mise à jour

Les appareils suivants ont reçu ou vont recevoir HyperOS 2.0, mais ne profiteront pas des versions à venir :

POCO F4 GT

POCO F4 Pro

POCO X5 Pro 5G

POCO X4 GT

POCO X4 GT Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12 Explorer (Discovery Edition)

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K60E

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6

Ne plus recevoir de version majeure d'Android (ici de la surcouche HyperOS) ne veut pas dire ne plus recevoir de mise à jour tout court. Celles qui concernent la sécurité des appareils, généralement publiées une fois par mois ou tous les deux mois, continueront d'être déployées jusqu'à la fin de vie logicielle des smartphones et tablettes. Cette dernière peut survenir plus ou moins tôt selon les marques. N'hésitez pas à consulter notre guide pour savoir combien d'années votre smartphone Android a encore devant lui.