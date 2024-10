La mise à jour HyperOS 2 arrive sur les smartphones Xiaomi, voici le calendrier de déploiement

Xiaomi a publié le calendrier de déploiement de la mise à jour vers HyperOS 2 pour ses smartphones et tablettes compatibles, vérifiez si et quand votre appareil est concerné.

Xiaomi a profité du lancement de la série Xiaomi 15 pour annoncer un calendrier de déploiement pour HyperOS 2, la nouvelle version de sa surcouche logicielle basée sur Android 15. Pour rappel, HyperOS est l'interface maison de Xiaomi, qui a remplacé MIUI. Les deux se ressemblent beaucoup, mais l'architecture technique derrière HyperOS permet des optimisations de performances et de faciliter une interopérabilité entre les différents appareils de l'écosystème Xiaomi.

Pour commencer, il a été confirmé que tous les nouveaux produits de Xiaomi qui vont sortir cet automne viennent avec HyperOS 2 préinstallé. Sont concernés les smartphones Xiaomi 15, la tablette Xiaomi Pad 7, la montre connectée Xiaomi Watch S4, le bracelet connecté Mi Band 9 et le téléviseur Xiaomi TV S Pro 2025.

La liste des smartphones Xiaomi compatibles HyperOS 2

Ensuite, Xiaomi a communiqué des fenêtres de sortie pour les premiers appareils compatibles qui recevront la mise à niveau. Gardez à l'esprit que ces dates sont annoncées pour la Chine. Les ROM chinoises et européennes sont différentes, il n'est donc pas dit que vous recevrez la mise à jour en même temps que sur le marché chinois. Mais vous pouvez au moins savoir si votre mobile fait partie des priorités de la marque et dans ce cas, l'attente ne devrait pas être beaucoup plus longue.

Novembre 2024

Xiaomi 14

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Pad 6S Pro

Redmi K70

Décembre 2024

Xiaomi 13

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi K60

Redmi Note 14

Pad 6 Pro

Pad 6 Max

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE

Premier semestre 2025

Xiaomi 12S

Xiaomi 12

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Civi 3

Redmi K50

Redmi Note 13

Redmi Note 12

Redmi Note 11T Pro

Redmi 14

Redmi 13

Redmi 12

Il est possible que d'autres modèles supportent HyperOS 2 à l'avenir, mais que Xiaomi n'a pas encore officiellement confirmé. Certains appareils importants semblent manquer à l'appel, comme les récents Xiaomi 14T ou les Xiaomi 13T par exemple. Il serait étonnant qu'ils ne bénéficient pas de la mise à jour et sont sûrement inclus par le fabricant dans les Xiaomi 14 et Xiaomi 13.