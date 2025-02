Xiaomi intègre l’IA DeepSeek à HyperOS : voici les appareils compatibles

Xiaomi franchit une nouvelle étape dans l’intelligence artificielle en intégrant DeepSeek à son système HyperOS. Cette mise à jour, actuellement en phase de test, vise à enrichir l’assistant vocal Xiao AI avec des fonctions génératives avancées.

D’après des révélations sur Weibo, les utilisateurs de HyperOS 2.0 peuvent déjà activer de nouvelles fonctionnalités utilisant DeepSeek, l’IA chinoise surpuissante, via des commandes vocales comme « Ouvre DeepSeek ». L’IA permet notamment de générer du texte, de résoudre des problèmes logiques ou même d’écrire du code. L’assistant accepte aussi bien les requêtes vocales que textuelles, offrant une flexibilité accrue.

Avec cette intégration, Xiaomi rejoint Huawei, Honor ou Oppo dans la course à l’IA embarquée. Le modèle DeepSeek-R1, développé localement, rivaliserait avec ChatGPT ou Gemini selon ses promoteurs, tout en s’appuyant sur des puces chinoises comme l’Ascend 910C.

Quels appareils bénéficieront de l’IA DeepSeek ?

Xiaomi a identifié 25 modèles éligibles à cette évolution. Parmi eux, les flagship Xiaomi 15 Pro, 15 et 14 Ultra, ainsi que les pliables MIX Fold 4 et MIX Flip. Les tablettes Pad 7 Pro et Pad 6S Pro 12.4 figurent aussi au programme, tout comme les Redmi K80 Pro, K70 Extreme Edition ou Turbo 4.

Cette liste couvre des gammes variées, des produits premium aux modèles plus accessibles, reflétant une stratégie inclusive. Les possesseurs de Xiaomi 13 Ultra ou Civi 4 Pro pourront également en profiter. Pour l’heure, l’activation nécessite HyperOS 2.0, mais aucun déploiement mondial n’a été officialisé.

Si Xiaomi reste discret sur les calendriers, l’entreprise insiste sur la qualité de l’intégration. Contrairement à des fonctionnalités gadget, DeepSeek doit apporter une réelle utilité quotidienne, selon des sources internes. Un pari ambitieux, alors que le secteur mise massivement sur l’IA générative pour renouveler l’expérience smartphone.

Reste à voir si ces promesses se concrétiseront lors des prochaines mises à jour, notamment sur les marchés hors Chine. Une chose est sûre : Xiaomi renforce son positionnement technologique, tout en diversifiant ses alliances face à un écosystème Android en mutation. De leur côté, Google et Samsung misent beaucoup sur Gemini, l’IA de l’entreprise californienne, tandis qu’Apple peine toujours à trouver la bonne formule pour rendre Apple Intelligence plus intéressant sur ses iPhone.