Samsung Galaxy : une grave erreur dans la dernière mise à jour peut mettre votre smartphone en danger

La dernière mise à jour des Galaxy S24 devait apporter Android 15. Mais un bug critique a forcé Samsung à l’arrêter en urgence. Installer cette version pourrait causer des dysfonctionnements sur plusieurs modèles.

Installer une mise à jour dès sa sortie est souvent perçu comme une bonne idée. Elle améliore le système, apporte des nouveautés et corrige des failles. Mais dans certains cas, elle peut aussi introduire des problèmes importants. Quand une anomalie suffisamment grave est détectée, le fabricant doit agir vite pour limiter les dégâts. C’est ce que vient de faire Samsung avec sa dernière version logicielle, One UI 7.

La mise à jour basée sur Android 15 avait commencé à être déployée sur les Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6. Elle était disponible en Corée du Sud, en Europe et aux États-Unis. Après six bêtas, la version stable semblait enfin prête. Pourtant, peu après son lancement, un bug critique a été détecté. Ce dernier perturberait le fonctionnement de certains appareils, au point de provoquer des plantages ou des ralentissements importants.

Un bug majeur force Samsung à retirer One UI 7 de ses serveurs en urgence

Samsung a immédiatement suspendu le déploiement de la mise à jour. Le firmware de One UI 7 pour le Galaxy S24 a été retiré de ses serveurs. Des sources proches du dossier indiquent que le bug touche spécifiquement les versions stables déjà installées. Il pourrait provoquer des conflits avec certaines fonctions système ou applications. Les modèles Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 sont également concernés, notamment en Corée et dans certains pays européens. La société n’a pas encore détaillé la nature exacte du bug, mais il est suffisamment grave pour interrompre tout le processus de la mise à niveau.

Les utilisateurs ayant déjà installé One UI 7 devront attendre un correctif. Samsung travaille à une nouvelle version corrigée, mais aucune date n’a été donnée. Il est fortement déconseillé d’installer la mise à jour manuellement via des fichiers externes. Le problème pourrait s’étendre à d’autres modèles, comme les Galaxy S23, Fold 5 et Flip 5, qui devaient recevoir Android 15 cette semaine. En l’état, la prudence est de mise. Forcer l’installation pourrait entraîner des bugs importants ou rendre le smartphone instable au quotidien.