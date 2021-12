CES 2022 : Intel et AMD donnent rendez-vous aux fans le 4 janvier 2022

Intel et AMD donnent rendez-vous aux fans le 4 janvier 2022 pour de nombreuses révélations à l'occasion du CES 2022. Si le programme des deux constructeurs n'est pas encore connu, les attentes tournent déjà autour des AMD Ryzen 6000 “Rembrandt” et des processeurs de 12e génération Alder Lake-P (mobile).

Comme vous le savez peut-être, la scène médiatique de chaque début d'année est occupée par le CES (Consumer Electronic Show), le salon de l'électronique grand public de Las Vegas. Après avoir opté pour une édition 100% digitale en 2021, pandémie de Covid-19 oblige, le CES 2022 reviendra dans un format hybride du 5 au 8 janvier 2022.

Des conférences seront donc données en présentiel à la Las Vegas, tandis que d'autres seront exclusivement retransmises en ligne. Quoi qu'il en soit, les marques feront donc leur grand retour à l'évènement, après une édition 2021 parasité par les restrictions sanitaires. Plus de 1000 constructeurs sont attendus, comme Amazon, IBM, Sony, Intel, AMD, Nvidia ou encore Samsung. D'ailleurs, la firme sud-coréenne pourrait profiter de l'occasion pour dévoiler ses nouveaux téléviseurs QD-OLED, qui mêlent Quantum Dots et diodes autoémissives. Le Wi-Fi 7 devrait lui aussi être présenté durant l'évènement, lui qui promet des débits 2,4 fois plus rapides que ceux du Wi-Fi 6.

Intel et AMD donnent rendez-vous aux fans lors du CES 2022

Du côté d'Intel et AMD, les deux concurrents ont confirmé la tenue de leur conférence respective ce 4 janvier 2022, en amont du coup d'envoi du salon. Lisa Su, la PDG d'AMD, donnera notamment un discours à 16h (heure de Paris) dans lequel elle “évoquera les prochaines solutions de calcul et de solutions graphiques d'AMD tout en détaillant la vision de l'entreprise pour proposer des expériences de premier ordre”.

Ainsi, on devrait probablement en apprendre sur les CPU et GPU à venir de la marque comme les processeurs Renoir-X (APU Ryzen 4000 Refresh sans IGPU) et Vermeer-S (Ryzen 5000 avec 3D V-Cache) et les cartes graphiques Radeon RX 6500M et RX 6300M pour PC portable. Concernant la gamme pour bureau, elle pourrait être complétée par les RX 6500 XT et RX 6400.

Intel présentera ses futurs produits dans la foulée d'AMD à 17h heure française. Sans trop s'avancer, il y a fort à parier que la marque complète sa gamme de processeur de 12e génération Alder Lake avec les Alder-Lake P (laptop) et Alder-Lake non-K (desktop). Les GPU Arc Alchemist pourraient également être dévoilés.

Source : VideoCardz