Le CES 2022 sera hybride : le salon aura lieu à Las Vegas et en ligne

Le CES 2022 opte pour une approche hybride. Le salon de la technologie aura à la fois lieu à Las Vegas, en présentiel, et en ligne, avec des conférences 100% virtuelles, du 5 au 8 janvier 2022. Plus de 1000 firmes, dont Samsung, Google ou Sony, se sont déjà données rendez-vous.

La pandémie de coronavirus a contraint les organisateurs d'événements à bousculer leurs plans. Afin de respecter les mesures sanitaires, ils sont nombreux à miser sur des conférences en ligne plutôt que sur des rassemblements physiques. C'est notamment le cas du Consumer Technology Association (CTA), qui organise le fameux CES de Las Vegas.

En janvier 2021, le salon de la technologie s'est ainsi tenu entièrement en ligne. Dès l'année prochaine, les organisateurs ont bien l'intention de revenir à Las Vegas. Dans un communiqué, le CTA a annoncé le retour du Consumer Electronics Show (CES) en présentiel, du moins en partie, dans la ville de Las Vegas, comme c'est le cas depuis les années 1960.

Amazon, Google, Samsung et Sony seront présents au CES 2022

Le salon sera organisé 3 au 8 janvier 2021. La partie du CES ouverte au public se limitera à 4 journées, du 5 au 8 janvier. Les deux journées précédentes seront réservées aux médias. Par prudence, les organisateurs ont prévu qu'une partie des conférences et présentations des constructeurs seront organisées en ligne. D'après le CTA, toutes les présentations (annonces de produits…) seront diffusées sur la toile via un nouveau dispositif amélioré pour l'occasion. De facto, il sera plus facile de suivre l'essentiel du salon sans s'y rendre.

“Nous sommes ravis de revenir à Las Vegas — siège du CES depuis plus de 40 ans — et sommes impatients de voir de nombreux visages nouveaux et récurrents. Des centaines de patrons nous ont dit à quel point ils avaient besoin du CES pour rencontrer des clients nouveaux et existants, trouver des partenaires, communiquer avec les médias et découvrir des innovations” estime Gary Shapiro, le président du CTA.

D'ailleurs, plus de 1000 entreprises ont déjà confirmé leur présence au CES 2022. C'est notamment le cas d'Amazon, Mercedez-Benz, Dell, Google, IBM, LG, Samsung et de Sony. Dans les mois à venir, de nombreux autres géants devraient confirmer leur participation.