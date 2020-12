Google Stadia : le service de jeu en streaming est enfin disponible sur iOS

C’est officiel, Stadia débarque enfin sur iOS. Ce n’était pas gagné d’avance pour Google, qui a dû composer avec les politiques de restrictions d’Apple à propos des services de jeu en streaming. De nombreux jeux vont ainsi être disponibles pour les joueurs sur iPhone et iPad, comme le tout récent Cyberpunk 2077.

Jouer à Cyberpunk 2077 sur son iPhone, c’est désormais possible. Google avait annoncé il y a quelques semaines l’arrivée de Stadia sur iOs via Safari, au grand dam d’Apple. C’est désormais chose faite, avec la version beta de son application web qui a été lancée aujourd’hui. Application web, oui, puisque la firme de Cupertino ne souhaite toujours pas permettre aux services de jeu en streaming de se déployer sur son système d’exploitation.

Pour pouvoir accéder à la plateforme, il vous faudra donc réaliser une simple manipulation. Il suffit en effet d’ajouter la page web à votre écran accueil pour profiter des pleines capacités du service. Google assure que ce dernier fonctionne ainsi exactement comme une application native, bien qu’elle ne sera pas téléchargée par l’App Store.

Stadia débarque sur iPhone et iPad

Les premiers tests assurent le bon fonctionnement de Stadia sur les appareils sous iOS. Cyberpunk 2077 notamment, qui connaît des débuts très difficiles et dont CD Projekt avait « sous-estimé l’ampleur des problèmes », tournerait ainsi correctement sur iPhone. Google a tout de même souhaité annulé la campagne de promotion en partenariat avec la sortie du jeu, une décision qui s’est avérée judicieuse.

Néanmoins, l’utilisation d’une manette, qu’il s’agisse d’une Stadia, DualShock ou manette de Xbox est fortement recommandée. L’application offre en effet la possibilité de jouer à partir des commandes tactiles directement sur l’écran de l’appareil, mais celles-ci s’avèrent rapidement limitées sur la plupart des titres, en particulier les FPS nécessitant une précision et une réactivé accrue.

Cette arrivée sur iOS pourrait bien alimenter la montée en puissance de Stadia. Depuis sa sortie, le service s’est considérablement amélioré et tient compte des dernières avancées, en testant entre autres des jeux en streaming 4G et 5G. Google souhaite indubitablement accueillir le plus grand nombre sur sa plateforme et cette nouveauté pourrait bien l’aider à atteindre son objectif. Avec l’arrivée prochaine de 400 jeux en développement sur le service, Stadia devient sans aucun doute un véritable acteur du monde jeux vidéo.

Source : The Verge