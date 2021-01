CES 2021 : LG dévoile un écran transparent et rétractable

C’est au CES 2021 que LG Display a présenté ses nouveaux écrans, dont un prototype très intéressant. Ce dernier est en effet transparent et peut se rétracter dans un boîtier opaque. Pour sa démo, LG le présente comme un objet se plaçant au pied du lit.

Le CES 2021 est bien parti. Dans le contexte actuel très particulier, il faut oublier le grand salon bourré d’exposants en tout genre. En 2021, tout se fait en ligne ! Mais ce n’est pas une raison pour les marques de ne pas dévoiler des prototypes intéressants. C’est le cas de LG Display qui a présenté un écran transparent et rétractable.

Le prototype de LG est un boîtier opaque qui renferme une plaque transparente. Celle-ci peut sortir de la boîte et est en réalité une dalle OLED de 55 pouces. Ici, LG promet une transparence à hauteur de 40%, soit beaucoup plus que le précédent modèle LCD qui lui était à 10%.

Une technologie déclinable à l’envie

Lorsque l’écran est rétracté, on note la présence d’une encoche qui permet d’afficher des informations rapides, comme la météo. De même, il est possible de ne sortir qu’un tiers de la dalle afin d’afficher, par exemple, la musique qui est jouée actuellement via l’appareil.

LG démontre les capacités de son prototype en l’utilisant au pied d’un lit. Néanmoins, cette technologie peut être déclinée de mille façons. Dans la maison, le boîtier peut être déplacé à l’envie. De plus, cette technologie d’écran transparent peut aussi être exploitée dans bien d’autres situations. LG avait présenté une plaque transparente similaire il y a quelques jours. La marque l'avait mise en situation dans un restaurant japonais, où la plaque servait de séparation entre le cuisinier et le client. Ce dernier pouvait alors voir le menu s’afficher en transparence tout en admirant le maître sushi faire son œuvre.

Dans les deux cas, il s’agit de prototypes non dédiés à la vente… pour l’instant. Cette technologie pourrait en effet se démocratiser à l’avenir et nous pourrons bientôt voir les écrans transparents fleurir dans nos villes. Les films de science-fiction l’ont rêvé, LG est sur le point de le faire.