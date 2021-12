Certains iPhone privés d’iOS 16, Huawei présente son P50 Pocket, TikTok est le site le plus visité au monde, c’est le récap’ de la semaine

Une fuite dévoile la liste des iPhone compatibles avec iOS 16, Huawei présente son premier smartphone pliable à clapet, TikTok prend la place de Google en devenant le site le plus visité en 2021, c’est le récap’ de la semaine.

Même si votre semaine fut certainement chargée en préparatifs et achats de cadeaux pour les fêtes de fin d’année, ces derniers jours ont également eu droit à leur lot de révélations ! Huawei a officiellement présenté son P50 Pocket, tandis qu’une fuite a levé le voile sur les iPhone compatibles avec la mise à jour iOS 16 qui sera déployée à l’automne prochain. Une enquête du New York Times a révélé que de nombreux employés quittent leur emploi dans la tech pour se consacrer aux cryptomonnaies et TikTok a détrôné Google en devenant le site le plus visité au monde. Nous espérons que vous avez passé un Joyeux Noël et nous sommes ravis de vous retrouver notre récap’ de la semaine !

Certains iPhone privés d’iOS 16 l’année prochaine ?

Apple déploiera une nouvelle mise à jour de son système d’exploitation mobile en septembre 2022, intitulée iOS 16. Selon les informations obtenues par le média français iPhoneSoft de la part d’un développeur chez Apple, certains modèles appareils seront malheureusement privés de d’iOS 16, à savoir les iPhone 6s, iPhone 6s Plus et le premier iPhone SE mais également certains iPad. Nous vous invitons à visiter notre actu pour découvrir la liste complète (et non officielle) des iPhone compatibles avec la future mise à jour, qui devrait être présentée par le géant américain lors de la WWDC 2022 en juin.

Le monde des cryptos attire de plus en plus de monde

Le grand public et les investisseurs institutionnels adoptent de plus en plus les cryptomonnaies et selon une enquête du New York Times, c’est au tour des employés des géants de la technologie comme Apple, Google ou Amazon de quitter leur emploi pour rejoindre le monde des cryptos. Ils sont nombreux à penser que ce secteur va révolutionner le web et veulent participer à la construction du « web 3.0 ». Sridhar Ramaswamy, ancien cadre chez Google, déclare “Il y a un attrait géant provenant des cryptomonnaies. C'est un peu comme les années 1990 et la naissance d'Internet encore une fois. C'est si tôt, si chaotique et tellement plein d'opportunités”.

Le Huawei P50 Pocket sera le premier smartphone pliable à clapet de la marque

Huawei vient de présenter officiellement son premier smartphone pliable à clapet et ce dernier ne manque pas d'arguments. Le P50 Pocket offrira un écran géant de 6,9 pouces dans un format compact de 75,5 mm de largeur et pesant seulement 190 grammes. Équipé du SoC haut de gamme Snapdragon 888 et d’une configuration photo à trois caméras, le smartphone devrait se positionner en véritable concurrent face au Galaxy Z Flip 3. À noter toutefois que le P50 Pocket est pour l’instant réservé au marché chinois.

TikTok est le site le plus visité au monde

Alors que Google était l’an dernier le site le plus visité au monde, TikTok vient de détrôner le géant américain, le réseau social ayant été le nom de domaine le plus consulté en 2021. L'application, uniquement basée sur l'image qui permet de regarder et de partager des vidéos maison, était pourtant septième l'année dernière, mais son nombre d'utilisateurs toujours croissant lui a permis de se hisser à la première place du podium à partir du mois d'août. Le classement a été établi par le site Cloudfare et vous trouverez la liste complète dans notre actu.

Révolté contre les frais de réparation, il fait exploser sa Model S

Thomas Katainen fut l’heureux propriétaire d’une Tesla Model S d’occasion sortie en 2013… quelques mois seulement ! En effet, le véhicule électrique est rapidement tombé en panne et après un mois dans l’atelier d’un concessionnaire Tesla, le jeune finlandais a malheureusement appris qu’il devait changer la batterie et que cette opération était facturée 20 000 euros. Fâché par ces frais excessifs, le jeune homme leur a répondu qu’il allait faire exploser la voiture, et s’en est tenu à son plan en contactant la chaîne Youtube ​Pommijätkät (“Bombe mecs” en Français). La Model S a donc réellement explosé, avec un mannequin à l’effigie d’Elon Musk à son bord, et la vidéo compte déjà plus de 2 millions de vues.

Nos tests de la semaine

Le Moto G200 n’est pas toujours à la hauteur de ses promesses

Avec le Moto G200, Motorola présente un smartphone dont l’excellent rapport prix/puissance, les performances et la stabilité devraient en séduire plus d’un, notamment si vous êtes à la recherche d’un smartphone gaming. On apprécie particulièrement sa batterie qui peut tenir jusqu’à deux jours, sa recharge rapide et la fluidité de l’écran, même si ce dernier n’est pas toujours au point en termes de colorimétrie. On regrette toutefois que le design ne soit pas optimisé pour le jeu, notamment avec son haut-parleur unique mal positionné. L’excellente interface en fait malgré tout un smartphone intéressant et Motorola pourrait juste travailler sur la partie photo pour en faire un vrai concurrent sur le marché milieu de gamme premium.

L’enceinte Sound Joy nous a conquis

Huawei présente sa troisième enceinte, la Sound Joy, née d’une association avec le spécialiste français Devialet. Pour un prix très attractif, cette enceinte portable offre un son riche, une excellente autonomie et un joli design dans un format compact. On était déçu de constater que l’appareil n’était pas compatible avec l'application AI Life sur iOS et Huawei doit absolument travailler sur le temps de charge qui est bien trop long, mais outre ces deux problèmes, la Sound Joy est l’une des meilleures enceintes Bluetooth qu'il nous ait été donné de tester.

