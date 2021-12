Tesla : il fait exploser sa Model S pour protester contre le prix du remplacement de batterie

Un automobiliste finlandais vient de faire exploser sa Tesla Model S avec 30 kilos de dynamite. Il souhaitait protester contre le prix excessif du remplacement de batterie une fois que le bolide n'est plus sous garantie.

Thomas Katainen, un finlandais, a reçu sa Tesla Model S, une édition sortie en 2013, il y a quelques mois. “Quand j’ai acheté cette Tesla, les 1 500 premiers kilomètres étaient agréables”, affirme l'acheteur. Peu après la réception du bolide, la voiture électrique d'occasion est tombée soudainement en panne. Après avoir remorqué le véhicule jusqu'à un garage, le verdict est tombé : la Model S nécessite un changement complet de la batterie.

“La voiture a passé approximativement un mois dans l’atelier d’un concessionnaire Tesla et j’ai finalement reçu un appel disant qu’ils ne pouvaient rien faire pour elle, la seule solution étant de changer toute la cellule de la batterie”, témoigne Thomas Katainen, dépité par sa mésaventure.

La Tesla Model S a explosé avec un mannequin Elon Musk à bord

Malheureusement, cette opération est facturée 20 000 euros par les garagistes de Tesla. La garantie du véhicule est apparement arrivée à son terme. Pire, la compagnie d'assurances ne prend pas en charge le remplacement de la batterie. L'automobiliste devait alors s'acquitter intégralement des frais de réparation ou revendre la voiture à un prix bien inférieur pour pièces.

Agacé par la situation, Thomas Katainen a préféré opter pour une solution plus originale. “Je leur ai dit que j’allais faire exploser toute la voiture”, explique l'automobiliste finlandais. Pour mettre son projet à exécution, il s'est rapproché de la chaîne Youtube ​Pommijätkät (“Bombe mecs” en Français). Les vidéastes derrière la chaîne sont spécialisés dans l'explosion d'objets et autres expériences extrêmes.

Dans la vidéo, visible en fin d'article, on voit que la Tesla Model S a été remorquée jusqu’à une grande étendue de neige perdue en pleine nature et à l'abris des regards. Sur place, des bâtons de dynamite ont été collés sur le flanc de la voiture. Les équipes de tournage ont utilisé jusqu'à 30 kilos de dynamite pour parvenir à faire exploser le bolide.

Cerise sur le gâteau, un mannequin à l'effigie d'Elon Musk a été placé derrière le volant juste avant l'explosion. Thomas Katainen espère que les revenus générés par la vidéo permettront de combler l'argent perdu dans l'achat de la voiture. Notez que la vidéo compte déjà plus de 2 millions de vues.