Test Huawei Sound Joy : cette enceinte signée Diavelet a presque tout pour plaire

La Sound Joy de Huawei est une enceinte portable conçue en partenariat avec Devialet. Commercialisé à un prix attractif (pour du Devialet), l'appareil profite d'une très bonne autonomie, d'une certification IP67 et d'une qualité audio sans égal à ce tarif… Tout du moins, sur le papier. Pour vérifier les dires de Huawei, nous avons testé l'appareil sous toutes les coutures et durant plusieurs semaines.

Si Huawei était encore un parfait inconnu il y a deux ans dans le monde des enceintes, voilà déjà le 3e appareil du genre que la marque commercialise dans nos contrées. Ainsi est née la Sound Joy. Et comme sur les précédentes itérations, Huawei s’est associé au spécialiste français en la matière : Devialet. La réputation de la marque n’étant plus à faire, on peut raisonnablement s’attendre à une qualité sonore et précise et cozy, à l’instar des enceintes Huawei Sound et Huawei Sound X.

Mais ce n’est pas le seul point sur lequel on attend Huawei. Annoncé avec une autonomie de 26 heures, l’appareil fait également partie de l’écosystème HarmonyOS. Mais qu’en est-il de ses possibilités d’appairage et de la gestion de l’audio ? Nous avons eu entre les mains la toute nouvelle Sound Joy de Huawei et vous proposons un test complet de la petite enceinte Bluetooth.

Prix et disponibilité de la Huawei Sound Joy

Si la Sound Joy a été annoncée au prix de 149,99 € lors de son officialisation en France, Huawei a rapidement revu son tarif en vue des fêtes de fin d'année. Et ce, avant même que l’enceinte ne soit réellement commercialisée. La Sound Joy vaut à l’heure actuelle 129,99 €. Par ailleurs, il est possible d’acquérir deux enceintes au prix de 229,98 € le pack. Selon Huawei France, l'enceinte devrait retrouver sa tarification classique après les fêtes.

Deux coloris de la Sound Joy sont disponibles : noir ou vert. Pour les besoins de ce test, nous avons bénéficié de la version noire.

Design, ergonomie

La Sound Joy est une petite enceinte Bluetooth qui se présente sous la forme d’un « tube », noir dans le cas qui nous concerne. Si l’enceinte existe aussi en vert, on aurait pu apprécier d’autres coloris comme c’est le cas des UE Boom, auxquelles on ne peut s’empêcher de penser en découvrant les Sound Joy de Huawei. Un design circulaire, de gros boutons + et – permettant de régler le volume en façade… Néanmoins, Huawei a voulu imposer sa patte sur ses enceintes : une marque de fabrique peut-être un peu plus classieuse, qui peut expliquer l’absence de choix de coloris.

Tout en haut de l’appareil sont situés le logo Devialet (qui vibre en fonction du volume et des basses), ainsi qu’un halo lumineux qui change constamment de coloris.

En façade, on trouve les différents boutons suivants :

Allumage/extinction de l’enceinte

Mise en marche de l’assistant vocal

Lecture/pause

Activation et appairage du Bluetooth

Un bouton permettant d’appairer l’enceinte avec une seconde enceinte (même modèle)

Sur le côté de l’enceinte, on trouve également deux énormes boutons + et -, lesquelles permettent de régler le volume de l’appareil

Le petit tube peut se positionner debout ou coucher à l’envi. Et une fois couché, il ne « roulera » pas, puisque Huawei a pensé à intégrer sur le flanc de l’appareil deux petits pieds en caoutchouc qui permettent de stabiliser l’ensemble.

L’enceinte, puisque dotée d’un petit micro, peut également être utilisée pour répondre à vos appels une fois appairée à votre smartphone. Il est également possible de faire appel à un assistant vocal. Pour cela, il convient de presser le petit bouton que l’on trouve en façade, juste en dessous du bouton d’allumage de l’appareil. Une simple pression permet d’appeler l’assistant vocal, mais ne vous y trompez pas : il s’agit simplement de l’application de votre smartphone. L’enceinte est démunie de réel assistant vocal, comme c’était le cas des Huawei Sound et Huawei Sound X.

Comme évoqué plus haut, il est possible de relier la Sound Joy à une seconde enceinte, à condition qu’il s’agisse du même modèle. L’opération se fait au choix selon deux méthodes : soit en « secouant » les deux enceintes l’une près de l’autre. Soit en appuyant sur le bouton situé en dessous du bouton Bluetooth.

Dernier point : l’enceinte dispose d’une certification IP67. Elle est donc résistante à la poussière, tout étant protégée contre une immersion à 1 mètre.

Qualité audio

Pour concevoir son enceinte, Huawei s’est associé au géant de l’audio Devialet. Malgré son petit prix, la Sound Joy embarque 4 haut-parleurs et offre un son remarquable sur toute la ligne. La qualité audio est au rendez-vous. Quiconque apprécie des basses bien présentes y trouvera son compte. Notez d’ailleurs que cela ne veut pas dire pour autant que le son est trop « basseux ». Non, loin de là : l'équilibre entre les aiguës, les médiums et les basses est pleinement respecté.

Avons-nous été réellement conquis par la qualité audio de cette enceinte ? La réponse est un grand oui. Remarquez cependant que parmi les 3 effets sonores proposés dans l'application AI Life, le mode Hi-Fi est celui qui nous a paru le plus juste. Le mode Devialet SPACE nous a semblé délivrer un son un peu trop étouffé, mais c'est peut-être une affaire de goût. Enfin, nous n'avons quasiment jamais ressenti le besoin de régler niveau de basses (de -6 à +6 dB), malgré notre penchant affiché pour la plupart des membres de la rédaction pour des basses bien fournies.

Autonomie

Selon Huawei, l’enceinte est capable d’atteindre les 26 heures d’autonomie. Mais il y a une astuce pour prétendre à une telle longévité : il convient de régler le volume à 36% de sa capacité maximale. En mode « ambiance » ou « réveil matin », en somme. Alors, la batterie de la Sound Joy serait-elle en réalité trop faiblarde pour que Huawei nous fasse croire qu’elle peut tenir plus d’une journée et une nuit non-stop ?

Nous avons réalisé différents dans les conditions décrites par Huawei, tout en prenant soin d’activer le halo lumineux. Et la bonne surprise, c’est qu’en une heure, nous avons seulement perdu entre 2 et 3% de batterie. En quatre heures, l’autonomie de l’enceinte avait diminué de 10%. Au final, il nous a fallu un peu plus de 35 heures pour vider totalement la batterie de la Sound Joy. En réglant le volume sur 50%, l’enceinte a réussi à tenir un peu moins de 25 heures. Là aussi, le résultat d’autonomie est plutôt bon.

En revanche, le temps de charge est lui aussi conséquent. Comptez environ 3h30 pour recharger totalement l’appareil. C’est long et on a déjà vu beaucoup mieux du côté de la concurrence.

Une application simple et efficace, à quelques (petits) détails près

Pour contrôler sereinement l’appareil, il est nécessaire de faire appel à l’application AI Life. En revanche, et c’est le cas maintenant depuis plus de deux ans, mieux vaut passer par l’AppGallery (le store Huawei) pour télécharger la dernière version de l’application, plutôt que par le Google Play Store. Lors de notre période de test, AI Life est présent en version 11.0.2.305 sur le Play Store, une édition qui date d’août 2020, tandis qu’il est disponible en édition 12.0.3.305 sur l’AppGallery. Si le store de Huawei est disponible par défaut sur tous les smartphones de la marque, il faudra le télécharger sur les appareils concurrents.

L’application permet de gérer et d’afficher les informations suivantes :

État de la batterie

Réglage du volume

Activation et gestion du Bluetooth (visibilité, tonalité de connexion, mode sécurité…)

Mise à jour du firmware

Gestion de l’effet lumineux

Programmation d’une heure d’extinction

Effet sonore

Réglage des basses

L’application permet par conséquent de régler l’appareil sous toutes les coutures, à quelques exceptions néanmoins. Impossible par exemple de gérer les aigus ou les médiums. En outre, et contrairement à ce qui est annoncé par l’application, le halo lumineux ne change pas de couleur en fonction de la musique.

Notez au passage que l’enceinte palpite à l’aide d’HarmonyOS, le fameux système d’exploitation qu’on retrouve désormais un peu partout chez Huawei. Celui-ci est notamment embarqué sur les tablettes MatePad 11 et 14, dans les montres Watch 3 et Watch GT 3, etc. Si son intégration au sein d’une enceinte Bluetooth est totalement transparente pour l’utilisateur, Huawei espère qu’à terme Harmony OS permette de bénéficier d’un écosystème unifié sur l’ensemble de ses produits.

Un point négatif est cependant à signaler : si l’application AI Life est bel et bien présente dans l’App Store, elle ne reconnait pas la petite enceinte de Huawei. Que ce soit via l’outil de détection automatique ou l’option d’ajout manuel, il n’est pas possible d’appairer la Sound Joy à un iPhone via AI Life. La faute vraisemblablement à une application qui n’a pas été mise à jour depuis plusieurs mois, puisque les autres modèles d’enceintes de la marque chinoise (Huawei Sound et Sound X) sont pleinement pris en charge.

Impossible par conséquent de contrôler les options de restitution sonore ou le halo frontal. Bien entendu, il reste la possibilité d’appairer l’enceinte à l’iPhone via les options Réglages > Bluetooth du smartphone d’Apple. Dès lors, seul le réglage du volume est envisageable, dommage.

Google, Siri, êtes-vous là ?

Comme évoqué à plusieurs reprises ici, la Sound Joy est une enceinte Bluetooth… Et c’est tout. Comprenez par là qu’aucun assistant vocal n’est intégré, contrairement à la Sound X (assistant vocal qui n’est disponible qu’en Chine, il est vrai).

Néanmoins, il est possible de faire à l’assistant vocal du smartphone en pressant simplement le petit bouton « Micro » de l’enceinte. Dès lors, on peut contrôler le volume, passer d’un morceau à l’autre, mais aussi écouter le bulletin météo, lancer des applications sur le smartphone, etc. Nous avons testé la fonctionnalité avec l’Assistant Google sur Android, mais également avec Siri sur iPhone et n’avons pas rencontré de problème significatif. Néanmoins, signalons le fait qu’il faille systématiquement appuyer sur le petit bouton de l’enceinte pour déclencher l’assistant vocal du smartphone. Impossible de le laisser allumer en permanence ni même pour quelques minutes. Il s’éteint automatiquement au bout de 10 secondes. Assez contraignant et pas très utile, en somme. En définitive, sur la semaine qu’a nécessitée le test de la Sound Joy, nous n’avons utilisé que 2 ou 3 fois le petit bouton en question.

Des mises à jour salvatrices

Pour la petite histoire, Huawei a connu quelques déboires avec les tout premiers exemplaires envoyés en avant-première à la presse. Quelques semaines avant la parution de ce test, nous avons nous-mêmes reçus un premier modèle déficient à plus d’un titre : l’application AI Life, qui reconnaissait bien l’appareil, était incapable de le gérer convenablement. Un étrange bruit émanait également de l’enceinte au moment de l’extinction. Et malgré tous nos efforts, il nous était impossible de l’appairer à un iPhone. Enfin, l’enceinte s’éteignait sans raison au bout de 2 heures. Huawei a été prompt à réagir et a relancé la production d’un modèle exempt de tous ces bugs matériels et logiciels.

En outre, deux mises à jour ont été déployées entre la réception de l’enceinte à la rédaction et la publication de ce test. Deux updates qui se sont révélées particulièrement utiles, puisque nous avons constaté une bien meilleure autonomie et un temps d’allumage nettement plus rapide (auparavant, il convenait d’appuyer sur le bouton de 4 à 5 secondes, désormais c’est quasi immédiat). Nous avons également observé que la connexion Bluetooth s’établissait plus rapidement.