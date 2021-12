TikTok détrône Google et devient le site le plus visité au monde

TikTok n’est pas qu’un effet de mode. Le réseau social qui mise sur la vidéo vient de dépasser Google et devient ainsi le site le plus visité au monde. Un véritable raz de marée qu’il doit notamment à la génération Z, très friande de son principe.

Google avait tout l’air d’être indétrônable. Le site américain, avec toute sa batterie de déclinaisons (gmail, maps, agenda…) était le premier nom de domaine en 2020 en termes de visite. Il vient pourtant de se faire dépasser par une application à la mode, selon Cloudflare : TikTok.

TikTok, c’est cette application très populaire auprès des jeunes qui permet de regarder et de partager des vidéos maison. Un réseau social basé uniquement sur l’image qui monte d’année en année. En 2020, le nom de domaine était septième en termes de visites, le voilà maintenant premier.

TikTok est le nom de domaine le plus visité en 2021

TikTok, déjà fort d’un succès aussi fulgurant que colossal l’année dernière, se voit maintenant arriver en tête du classement. Il dépasse ainsi Google, mais aussi Facebook, Amazon ou Netflix. Voici le classement complet établi par le site américain Cloudflare :

1 TikTok.com

2 Google.com

3 Facebook.com

4 Microsoft.com

5 Apple.com

6 Amazon.com

7 Netflix.com

8 YouTube.com

9 Twitter.com

10 WhatsApp.com

TikTok revendique plus d’un milliard d’utilisateurs depuis le mois de septembre 2021. En plus de proposer un concept simple, l’application chinoise base sa force sur la mobilité (grâce à un design sur smartphone très bien fichu) et le partage. Il est en effet si facile de perdre des heures à juste enchaîner les courtes vidéos rigolotes. Un véritable aspirateur temporel.

Cloudflare précise que TikTok n’a pas toujours été le site numéro un en 2021. La première moitié de l’année était en effet encore dominée par Google, avec quelques fois TikTok se hissant à la première place du podium (puis aussitôt délogé). Le tournant a eu lieu en août, puisque depuis, TikTok a été le nom de domaine le plus visité du monde la plupart du temps.

Un beau succès pour une application qui a été un moment sous le feu des critiques des autorités américaines, risquant même le bannissement pur et simple du territoire américain.

