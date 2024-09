Ce PC portable Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 chute à moins de 200€ pour les French Days !

Les French Days démarrent en trombe avec une offre imbattable sur un PC portable Chromebook. Alors qu'il est toujours en vente à 349 € sur des sites concurrents, E.Leclerc le propose à seulement 249 € ! Vous pouvez bénéficier en plus de 50 € en ticket Leclerc si vous avez la carte de fidélité. Un PC portable pour moins de 200 €, ce n’est pas tous les jours que vous trouverez un modèle aussi peu cher !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez besoin d’un PC portable pour vous ou pour les études d’un de vos enfants ? Super ! Mais cela représente souvent un coût très important pour une famille. Heureusement, c’est le début des French Days qui se déroulent jusqu’au 6 octobre prochain. Vous pourrez dénicher de très belles promotions sur de nombreux sites de reventes français. E.Leclerc fait partie de ces sites et propose donc un offre très chouette sur le PC portable Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3. Disponibles sur de nombreux sites concurrents à plus de 300 euros, ce modèle est en vente sur E.Leclerc au prix très attractif de 249 euros. Mais ce n’est pas tout, car si vous avez la carte de fidélité, vous bénéficiez de 50 euros en ticket E.Leclerc. Et si vous n’avez pas encore la carte, elle est gratuite donc rien ne vous empêche de la faire pour bénéficier aussi de l’offre.

Pourquoi choisir le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 ?

Trouver un PC portable vraiment pas cher, c’est top. Mais si c’est un modèle de mauvaise qualité qui va ramer pour la moindre tâche de base, non merci. Vous vous en doutez, si on vous propose ce modèle, c’est parce qu’il fonctionne très bien, même pour moins de 200 euros.

Sur le papier, la configuration du Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 n'est pas une bête de course. Il tourne avec le processeur MediaTek Kompanio 520, accompagnée de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage eMMC de 128 Go. Pour autant, c’est une configuration largement suffisante pour un Chromebook.

Si vous n’êtes pas familier de ce type d’ordinateur, voici un petit récap. Plutôt que de fonctionner avec Windows ou MacOS, un Chromebook utilise comme système d’exploitation ChromeOS. Conçu par Google, il s’agit d’un système à la fois léger, fluide et sécurisé. Un Chromebook est parfaitement adapté pour un usage bureautique et/ou multimédia. C’est aussi un bon modèle pour débuter en informatique ou quand vous n’êtes pas très à l’aise avec les nouvelles technologies puisqu’il est plus simple d’utilisation grâce à une ergonomie parfaitement pensée.

Pour le reste, le PC Portable Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 (14M868) est équipé d’un écran 14 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). C’est parfait pour regarder vos séries et films dans de bonnes conditions.

Pour la mobilité, on appréciera son poids plume de seulement 1,3 kg et son autonomie de plus de 13 heures d’utilisation. C’est donc un PC portable que vous pourrez toujours avoir dans votre sac à dos sans craindre de tomber en rade de batterie. C’est parfait si vous êtes étudiant ou bien si vous êtes souvent en déplacement. En plus, vous avez une Webcam HD pour pouvoir faire vos visioconférences quand vous êtes en télétravail. Enfin, la connectivité n’est pas en reste puisqu’on profite du Wifi 6 et du Bluetooth 5.3.