Ce PC Gaming HP Victus 15 avec une bonne configuration est à moins de 600€ pour le Black Friday !

Le Black Friday approche à grands pas et de nombreuses enseignes ont déjà dévoilé leurs offres. Vous cherchez un bon PC gaming à prix abordable ? C’est le bon moment pour craquer. Le PC Portable Gaming HP Victus 15-fb2032nf bénéficie actuellement d’une belle chute de prix, le faisant passer de 949,99 € à 599,99 €. C’est une excellente offre pour ce modèle doté d’une bonne configuration !

Les gamers le savent, il est crucial d’avoir un PC gaming performant pour profiter de sessions de jeux fluides. Mais les ordinateurs portables avec une configuration suffisante sont généralement chers. Heureusement, grâce aux événements promotionnels qui surviennent tout au long de l’année, vous pouvez trouver des pépites à prix réduit.

À quelques jours du Black Friday prévu ce 29 novembre, la Fnac a décidé de casser le prix du HP Victus 15-fb2032nf. Il est ainsi affiché à 599,99 € au lieu de 949,99 €. Et bonne nouvelle, vous pouvez d’ores et déjà en profiter.

HP Victus 15-fb2032nf, un PC portable Gaming polyvalent à prix réduit

Le HP Victus 15-fb2032nf est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 et d’une carte graphique AMD Radeon RX 6550M qui est l'équivalent de la RTX 3050. Avec 16 Go de RAM et un espace de stockage SSD de 512 Go, c’est un PC gaming polyvalent suffisamment puissant pour faire tourner des jeux exigeants.

Pour la dalle, on retrouve un bel écran de 15,6 pouces qui profite d’une résolution Full HD (1920×1080). Vous pouvez ainsi apprécier vos contenus de manière optimale. Les images sont nettes, contrastées et les couleurs sont vives.

Enfin, côté connectiques, le HP Victus 15-fb2032nf n’est pas en reste. Il embarque de nombreux ports, à savoir 1 port USB Type-C (DisplayPort™ 1.4), 2 ports USB Type-A, 1 port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ-45, et une prise combo casque/micro de 3,5 mm.

Avoir un tel PC gaming à 599,99 € est une excellente affaire. Ne passez pas à côté !

