L’Asus VivoBook 14 Intel Core i7 chute à moins de 600 € : c’est le Black Friday avant l’heure !

Vous souhaitez vous équipez d'un PC ultra portable pas cher ? Alors profitez des offres Black Friday avant l’heure sur Boulanger pour vous offrir le PC portable Asus VivoBook 14 pour seulement 599 €. Pour ce tout petit prix, vous aurez un modèle ultra-léger avec un puissant processeur Intel Core i7. Une offre à ne rater sous aucun prétexte.

Vous ne voulez pas attendre les offres du Black Friday pour vous équiper d’un PC portable à prix réduit ? Pas de souci, Boulanger a pensé à vous en commençant dès maintenant ses grosses promotions du mois de novembre. On a ainsi trouvé sur le site du revendeur français un excellent PC portable équipé d’un processeur Intel Core i7 pour moins de 600 euros. Il s’agit du Vivobook 14 S1404ZA-NK489W proposé par la marque Asus.

Vous le trouverez habituellement en vente pour 799 euros. Mais en ce moment, vous pouvez économiser 200 euros et vous le procurer pour seulement 599 euros. C’est une offre particulièrement intéressante pour un ultrabook puissant qui pourra vous accompagner dans toutes vos tâches du quotidien.

Asus VivoBook 14 : Un PC ultra portable très performant à prix mini

Comme nous avons pu le voir, ce PC ultra portable est actuellement à un prix très intéressant d’autant plus que sa fiche technique l’est tout autant. En effet, on y retrouve le processeur Intel Core i7 1255U de 12 ème génération. Cette puce 10 coeurs peut atteindre une fréquence Turbo maxi de 4,7 GHz ce qui vous permet de faire tourner des applications gourmandes en ressources et de faire du multitâches sans aucun problème de ralentissement. Le processeur est associé à 16 Go de RAM DDR4 et un disque dur SSD de 512 Go en PCi-Express.

Côté écran, on est sur une dalle de 14 pouces avec une définition Full HD. En ce qui concerne l’autonomie, on peut utiliser le Vivobook 14 pendant 8 heures d’affilé sans avoir à se brancher à une prise secteur. Enfin, ce modèle tourne sous Windows 11 et dispos d’une connectique bien fournie avec notamment trois ports USB 3.2 Gen 1 type A, un port USB 3.2 Gen 1 type C, un port HDMI et une prise jack 3,5 mm.