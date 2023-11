L’IA serait allée trop loin, un pirate de 62 ans est arrêté, c’est le récap’

L'intelligence artificielle d'OpenAI serait si avancée qu'elle mettrait en danger l'humanité, la police arrête un pirate de 62 ans, un malware infiltre votre compte Gmail, c’est le récap !



Qui a dit que les motos électriques n'allaient pas vite ? Ce YouTubeur spécialisé a presque été expulsé d'un circuit parce qu'il allait trop vite. Cela dit, il ne risque pas de dépasser la vitesse qu'atteindra la fusée New Glenn de Blue Origin quand elle s'envolera vers Mars en 2024. Mais gardons les pieds sur Terre quelques instants avec les actualités marquantes de la journée du 23 novembre 2023.

Trop avancée, l'IA d'OpenAI mettrait en danger l'humanité

Au milieu du feuilleton éclair pendant lequel Sam Altmann, PDG d'OpenAI (ChatGPT) a été licencié, puis récupéré par Microsoft, puis remplacé par l'ex-patron de Twitch, puis finalement réinstallé à la tête de son entreprise, il y a eu une lettre. Dans cette lettre, des chercheurs du groupe mettent en garde le conseil d'administration contre les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle du projet Q*. L'IA se rapprocherait dangereusement d'une AGI, ou intelligence artificielle générale. Un programme ultime qui fonctionne comme un cerveau humain…

Plus de détails : OpenAI (ChatGPT) craint d’avoir fait une découverte trop dangereuse pour l’humanité

Un pirate à la tête d'un trafic d'abonnements est arrêté à l'âge de 62 ans

Il n'y a pas d'âge pour pirater ! Les autorités ont pu le vérifier récemment en arrêtant un homme dirigeant un trafic d'abonnements IPTV. Ce britannique résidant à Benidorm en Espagne a en effet 62 ans. Le senior est soupçonné d'avoir amassé presque 215 000 euros en vendant des accès à des bouquets et chaînes TV en toute illégalité. Le domicile du hacker présumé a été perquisitionné par la police espagnole qui y a saisi plusieurs appareils incriminants.

Plus de détails : IPTV : la police arrête un pirate de 62 ans à la tête d’un important trafic d’abonnements illégaux

Un malware pénètre votre boîte Gmail sans que Google puisse l'en empêcher

Des malwares, il y en a (malheureusement) des tas. La plupart du temps, les entreprises de cybersécurité parviennent à les contrer plus ou moins rapidement. Parmi les programmes malveillants connus, Lumma Stealer est un voleur d'informations personnelles. Une mise à jour du malware lui permet d'utiliser les cookies expirés d'un navigateur Web, actifs ou non, pour accéder à votre compte Google et lire vos mails par exemple, mais aussi changer les paramètres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution pour s'en prémunir actuellement.

Plus de détails : Ce malware redoutable peut accéder à votre compte Gmail, et Google n’a pas de solution