Une IA va repérer les armes à feu dans le métro de cette ville

Le maire d'une grande ville vient d'annoncer le test d'un système de détection d'armes à feu ou d'armes blanches à l'aide de l'intelligence artificielle. Il sera installé dans le métro.



Depuis le temps que l'on en parle, vous savez que l‘intelligence artificielle est utilisable à bien des niveaux. Des requêtes les plus basiques sur ChatGPT à la découverte de matériaux inconnus, tout est possible en théorie. Ce n'est donc pas une surprise de voir débarquer l'IA dans des domaines du quotidien comme les transports. L'an dernier par exemple, Eurostar lançait un système de reconnaissance faciale pour valider les billets de train sans avoir à les sortir de sa poche ou s'arrêter au niveau d'une borne de contrôle.

Aux États-Unis, une ville est particulièrement friande de ce genre de technologie basée sur l'IA : New-York. Et il se trouve que son métro connaît une augmentation de la “criminalité de transit” avec une hausse de 4 % par rapport à 2023. Face à ce fléau, le maire de la ville Eric Adams annonce l'arrivée de détecteurs d'armes utilisant l'intelligence artificielle. L'homme explique qu'il aurait préféré ne pas avoir à en arriver là mais qu'il faut “vivre la vie telle qu'elle est et travailler pour en faire ce qu'elle devrait être“.

Cette ville va installer une IA capable de détecter les armes dans le métro

Le système ressemble globalement à ce que l'on peut déjà trouver dans les aéroports ou même à la sortie des magasins. Deux poteaux qui nous scannent au moment de notre passage entre eux et qui avertissent en cas de présence d'une arme. Ici, c'est donc l'IA qui est à la manœuvre et qui affiche sur l'écran de contrôle un cube rouge autour de la zone suspecte (un sac, la poche d'une veste…). Les autorités précisent qu'en cas d'alarme, elles ne peuvent fouiller que l'endroit précis désigné, pas plus.

Lire aussi – L’IA surveille les fraudeurs dans le métro de New-York “à des fins de recherche”

Le maire ne dit pas combien de scanners seront installés, ni à quels endroits du métro new-yorkais. Actuellement, c'est la société Evolv qui les fournit, mais d'autres entreprises du secteur ont 90 jours pour se positionner si elles le souhaitent. Les détracteurs mettent en garde contre les dérives et erreurs possibles. En 2022, une journaliste a testé le même système et son iPad a été détecté comme une arme à feu. Les habitants eux, sont partagés. Certains disent qu'ils se sentiront plus en sécurité, d'autres que l'argent investi aurait pu être utilisé ailleurs.

Source : CBS News