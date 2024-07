Ce jeu Activision Blizzard populaire rejoindrait le Game Pass en août

Xbox va accélérer l'intégration de jeux Activision Blizzard au sein du Game Pass. En attendant Call of Duty: Black Ops 6 day one en octobre, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy devrait être ajouté au catalogue en août. On attend aussi Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 et Spyro Reignited Trilogy pour très bientôt.

Depuis l'acquisition d'Activision Blizzard King par Microsoft, on attend que les jeux de l'éditeur viennent garnir le catalogue du Xbox Game Pass. Pour l'instant, les joueurs restent sur leur faim, puisque seul Diablo IV a rejoint le service d'abonnement. Une sortie de poids, certes, mais plus de six mois après la confirmation du rachat, on pouvait attendre plus de titres disponibles, surtout vu la richesse du vivier chez Activision et Blizzard.

Mais le rythme devrait sérieusement s'accélérer au deuxième semestre 2024. Sur le forum eXputer, le leaker eXtas1s prétend qu'une vague de jeux Activision va venir alimenter le Game Pass dans les prochaines semaines. On donne du crédit à ses informations puisqu'il est déjà à l'origine de plusieurs fuites concernant Xbox, qui se sont vérifiées, comme pour la manette Xbox Starfield. C'est aussi lui évoque le développement d'une console portable Xbox.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy en premier, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 et Spyro Reignited Trilogy ensuite

Le premier jeu Activision du Game Pass devrait arriver en août. Il s'agirait de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, le remaster des trois premiers jeux cultes Crash Bandicoot. Développé par Vicarious Visions (devenu Blizzard Albany depuis 2022), le jeu est sorti en 2017 sur PS4 et en 2018 sur PC, Nintendo Switch et Xbox One. eXtas1s cite des sources et des preuves graphiques pour appuyer son propos. Il ne sait par contre pas si le titre sera compatible avec le cloud gaming de Xbox.

Il prétend également que Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 et Spyro Reignited Trilogy vont être rendus disponibles sur le Game Pass peu après, sans pouvoir indiquer de fenêtre de sortie plus précise. Il s'agit là encore de remakes/remasters de licences cultes, qui ont ironiquement connu la gloire sur PlayStation.

Nous savons par ailleurs que Call of Duty: Black Ops 6 va débarquer day one sur le Game Pass le 24 octobre 2024. Nous vivrons alors la sortie du premier très gros nouveau jeu Activision Blizzard sur la plateforme. Il est possible que d'anciens jeux Call of Duty soient ajoutés au catalogue avant en guise d'apéritif.

Source : eXtas1s