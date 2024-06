La première console portable Xbox arrive, une alternative au Steam Deck et à la Switch ?

Xbox pourrait officialiser sa première console portable lors de son Games Showcase du dimanche 9 juin 2024. Microsoft devra composer avec une concurrence particulièrement rude, notamment symbolisée par le Steam Deck.

Il y a quelques mois, Phil Spencer évoquait le marché des consoles portables, laissant suggérer que Xbox pourrait s'y intéresser. De précédentes rumeurs faisaient déjà écho d'un intérêt de la branche jeu vidéo de Microsoft pour ce segment, qui a récemment explosé. Selon le YouTubeur eXtas1s, qui a un historique intéressant de fuites qui se sont par la suite confirmées (concernant les accessoires Xbox estampillés Starfield par exemple), nous pourrions avoir un premier aperçu d'une console portable Xbox le 9 juin prochain lors du Xbox Games Showcase.

La source fait mention d'un teaser, et non d'une présentation détaillée de l'appareil. Nous pourrions donc seulement nous contenter d'un visuel révélant en partie ou entièrement le design de la console pour nous mettre l'eau à la bouche. De plus amples informations seraient alors partagées plus tard, potentiellement à la Gamescom de Cologne, qui se tient du 21 au 25 août cette année.

Un boom des consoles portables

Nous ne pouvons que spéculer quant au type de proposition que pourrait nous offrir Xbox ici. Il nous paraît plus probable que la machine soit du même genre que le Steam Deck, la Zotac ZONE, la Asus ROG Ally, la Lenovo Legion Go ou la MSI Claw. Elle serait alors sans doute équipée d'un APU AMD permettant de faire tourner les jeux en local. La Nintendo Switch, avec son catalogue d'exclusivités et son format hybride, évolue sur un autre terrain.

Il pourrait aussi s'agir d'une console dédiée au cloud gaming, pensée pour profiter des jeux du Game Pass en usage nomade. Cette solution semble moins plausible, car les smartphones et tablettes permettent déjà de jouer via le cloud confortablement, avec des accessoires ou via l'écran tactile. De plus, on ne peut pas dire que les dispositifs 100 % cloud commercialisés jusqu'ici, comme le PlayStation Portal ou la Logitech G Cloud, aient été de franches réussites. Mais étant donné les décisions prises ces dernières, nous ne pouvons jamais être sûrs de rien avec Xbox.

Phil Spencer confiait en mars dernier avoir essayé toutes les consoles portables disponibles sur le marché, mais qu'aucune ne l'avait vraiment convaincu. Plus que le matériel, c'est l'expérience logicielle dont il doutait sur ces produits. Si la console portable Xbox se confirme, on peut donc s'attendre à une interface spécialement optimisée pour l'écosystème Xbox. Mais le patron de Xbox expliquait aussi qu'un tel appareil devrait permettre d'accéder à tous ses jeux et à ses sauvegardes. Une compatibilité avec les launchers Windows, comme Steam, Epic Games Store, GOG, Battle.net, Ubisoft Connect ou EA App devrait donc être possible.