Ce gadget permet d’enregistrer vos conversations sur iPhone d’un simple appui sur un bouton

La société Mune America Inc. a lancé une campagne de crowdfunding pour un appareil destiné aux professionnels qui ont besoin d’enregistrer les conversations sur leur iPhone.

Enregistrer vos conversations sur iPhone n’est pas chose aisée. La procédure réclame de passer par plusieurs étapes, un luxe que l’on ne peut pas toujours s’offrir quand on veut saisir les propos échangés « à la volée ». Le plus simple est d’utiliser une application dédiée. Ces dernières nécessitent le plus souvent de payer un abonnement mensuel assez conséquent pour pouvoir en profiter pleinement.

À lire — iPhone : Apple songerait à vous empêcher d’enregistrer des vidéos lors des concerts… vraiment ?

Magmo Pro est un gadget conçu pour enregistrer vos conversations sur iPhone. Avec de nouvelles fonctionnalités, un design affiné et de nouveaux coloris, cette deuxième itération du Magmo propose les améliorations les plus demandées par les premiers donateurs. Mune a ainsi créé une application qui permet de configurer les paramètres d’enregistrement et de les écouter directement sur le smartphone. Le son des enregistrements est de meilleure qualité, grâce au nouvel algorithme de réduction de bruit, une fonctionnalité abandonnée depuis l'iPhone 13. La capacité de la batterie passe de 280 à 500 mAh.

Le Magmo Pro est un enregistreur de conversations automatique pour iPhone

Le Magmo Pro est compatible MagSafe. Il suffit donc de le plaquer contre le dos de l’iPhone pour qu’il tienne en place tout seul. Certains clients se plaignaient que son aïeul fait mal à la main en cas d’utilisation prolongée. En matière d’ergonomie, le Magmo Pro est très facile à apprivoiser : une simple pression sur son unique bouton permet de démarrer l’enregistrement. Il est aussi beaucoup plus flexible, puisqu'on peut le configurer depuis le smartphone.

Le mode d’enregistrement automatique, qui permet aux utilisateurs de ne jamais être pris par surprise, leur assure « que leurs appels importants sont capturés et sauvegardés sans effort supplémentaire ». Ajoutons à cela que, contrairement aux applications iOS concurrentes, Magmo Pro fonctionne même sans connexion Internet, qu’il n’affiche pas de publicité, et qu’il ne collecte pas vos données. Pour environ 100 €, vous pourrez donc profiter du Magmo Pro à vie, et bien que l'objectif de financement soit déjà atteint, il vous reste encore un mois pour faire partie des « early birds ».