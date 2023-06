iOS 17 : voici les 3 fonctionnalités qui ne seront pas disponibles au lancement

Si Apple n’a pas lésiné sur les annonces concernant iOS 17 lors de sa dernière conférence WWDC, il faut s’attendre à ce que toutes les fonctionnalités présentées ne soient pas au rendez-vous le jour du lancement. Et en effet, la firme de Cupertino a confirmé qu’au moins trois d’entre elles manqueront à l’appel.

iOS 17 s’annonce d’ores et déjà comme une mise à jour très importante pour le système d’exploitation d’Apple. Lors de la WWDC 2023, la firme de Cupertino a passé un certain temps à lister toutes les fonctionnalités qui feront leur arrivée au lancement au déploiement de cette nouvelle version. Pêle-mêle, on peut notamment citer le très intéressant mode StandBy, ou encore la possibilité de réinitialiser son code de verrouillage plus facilement.

Seulement voilà, avec autant d’annonces au compteur, Apple avouait déjà à demi-mot qu’il serait difficile de tout embarquer le jour du lancement. Le constructeur a depuis confirmé la chose officiellement sur son site web. À l’heure actuelle, au moins 3 fonctionnalités annoncées lors de la dernière conférence ne seront pas disponibles lors du déploiement d’iOS 17 :

le Journal

Airdrop par Internet

les playlists collaboratives sur Apple Music.

Au moins 3 fonctionnalités arriveront plus tard sur iOS 17

Journal est une nouvelle application qui se propose d’inscrire numériques les moments les plus importants de votre vie. À travers des suggestions, sous la forme de photos, morceaux de musiques et autres sessions sportives, vous aurez accès à tout un fil retraçant vos plus beaux souvenirs, auxquels vous pourrez d’ailleurs ajouter vos propres commentaires.

Airdrop aura également droit à quelques améliorations, notamment la possibilité de continuer ses transferts via Internet. Plus besoin de s’assurer que les deux appareils soient connectés en Bluetooth : une simple connexion au même réseau Wi-Fi suffit. Enfin, les utilisateurs d’Apple Music pourront bientôt créer des playlists collaboratives, auxquelles chacun pourra ajouter les morceaux de son choix, qui se synchroniseront automatiquement sur chaque appareil.

Toutes ces nouveautés seront disponibles « plus tard cette année », affirme Apple. Il faudra donc attendre une autre mise à jour, dont on ne connaît pas encore la date, pour en profiter.