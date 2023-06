iPhone : Apple songerait à vous empêcher d’enregistrer des vidéos lors des concerts… vraiment ?

Sur la Toile, le bruit court actuellement selon lequel iOS 17 empêcherait l’enregistrement de vidéos pendant les concerts, ce qui permettrait à tout un chacun de profiter de l’instant présent. Si l’intention est bonne, son application ferait polémique.

Soren Iverson a encore frappé. Le développeur Frontend aux 110 000 followers sur Twitter a publié un tweet suggérant qu’iOS 17 bloquera l’accès à la caméra, et interdira à l’enregistrement de vidéo pendant les concerts. Son message stipule ainsi : « la caméra est temporairement verrouillée. Vous avez enregistré 32 minutes de concert. Laissez-la tranquille et profitez du spectacle ». L’interface utilisateur d’iOS 17 est plutôt réaliste, assez en tout cas pour que de nombreux internautes se mettent à retwitter et à relayer l’information.

Si Apple a effectivement déposé une demande de brevet pour une technologie « d’émetteurs infrarouges qui pourraient un jour être installés sur les scènes pour empêcher la capture illégale d’images », la firme à la pomme n’a pas annoncé son intention d’implémenter un tel système dans les iPhone.

Les connaisseurs de M. Iverson auront bien évidemment flairé le canular derrière cette publication. Le trublion est un habitué de ce genre de blagues. Son métier étant de créer des interfaces pour les applications mobiles sur iPhone, il aime à créer de fausses interfaces iOS affichant des notifications provocantes.

L’une d’entre elles, par exemple, annonce qu’iOS 17 permettra d’envoyer une « Alarme surprise » à vos proches, histoire de les réveiller en fanfare à 4 h du matin.

Vous l’aurez compris, la rumeur selon laquelle la Caméra de votre iPhone sous iOS 17 se bloquera selon le contexte est totalement infondée, et M. Iverson n'a jamais eu d'autre vocation avec ses tweets que de faire sourire. Par ailleurs, l'implémentation de telles restrictions poserait quelques problèmes d’ordre éthique et déclencherait possiblement une vague de plaintes des utilisateurs. Ce qui semble vrai, en revanche, c’est qu’iOS bloquera l’envoi d’images non sollicitées dans AirDrop si celles-ci sont sexuellement explicites ou pornographiques.