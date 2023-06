Apple Car : la voiture 100 % électrique sera peut-être équipée de ceintures de sécurité lumineuses

Le développement de l’Apple, Car semble bien avancer, si l’on en croit cette demande de brevet tout fraîchement déposée par Apple. La compagnie peaufine l’équipement intérieur de sa voiture 100 % électrique.

On n’entend guère plus parler de l’Apple Car, la voiture 100 % électrique que la firme de Cupertino préparerait dans le plus grand secret. Il faut dire que le géant de la technologie a une actualité bouillante avec la sortie de son casque de réalité mixte, le Vision Pro. Le site Apple Insider a découvert une demande de brevet déposée par la marque à la pomme qui indique qu’elle n’a pas du tout abandonné l’idée de venir concurrencer Tesla sur son terrain. Il se murmure en effet que l'Apple Car serait lancée sous les 100 000 dollars avec un volant, mais sans la conduite autonome.

L’USPTO a reçu une demande pour une invention appelée « Dispositif de retenue avec zone d’affichage » (Restraint with indicator area) qui vise à modifier le fonctionnement des boucles de ceintures de sécurité à l’intérieur de l’habitacle. On le voit, Apple semble peaufiner le moindre détail, et si l’attention des ingénieurs se porte actuellement sur les équipements intérieurs, il y a fort à parier que les aspects mécaniques et le design sont bien avancés.

Les ceintures de l’Apple Car s’illumineront quand elles ne sont pas bouclées

Apple aimerait disposer trois afficheurs sur le dispositif de bouclage de la ceinture de sécurité. Un écran entourerait le bouton rouge, un autre, plus large, serait disposé directement sur le boîtier, tandis qu’un liseré coloré serait visible à l’endroit où on enfonce la boucle métallique. La lumière sera émise à travers « des trous formés à travers des structures opaques ». Ces derniers devraient être assez petits pour ne pas être visibles à l’œil nu.

Lorsque les voyageurs entreront dans l’Apple, Car, les boîtiers seront illuminés, et lorsqu’ils auront bouclé leurs ceintures, ces dernières s’éteindront. C’est un bon moyen d’aider les plus jeunes ou les plus maladroits à trouver la boucle plus rapidement et de vérifier que tous les passagers sont en sécurité.

Source : Apple Insider