Ce concurrent d’Elden Ring présent à la Gamescom n’est-il pas trop ambitieux ?

Crimson Desert, le RPG du studio coréen Pearl Abyss, refait enfin parler de lui. Trois ans après avoir annoncé son virage vers un gameplay solo et non plus multijoueur, le jeu d’aventure en monde ouvert se dévoile un peu plus grâce à un trailer mêlant phase narrative, exploration et combat. Lorgnant du côté d’Elden Ring, le titre s’avère extrêmement ambitieux. Peut-être trop.

À l’occasion de la Gamescom 2023, nous avons eu l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, certaines grandes licences très attendues des prochains mois. Ubi Soft a détaillé la version de Bagdad que vous pourrez arpenter dans Assassin’s Creed Mirage. Remedy Entertainment a levé le voile sur une partie de l’intrigue d’Alan Wake 2. Activision Blizzard a annoncé Call of Duty Modern Warfare III. Mais il y avait d’autres petites surprises lors de la soirée d’ouverture du salon.

Parmi les bonnes surprises de la soirée, il y a Crimson Desert, un RPG très ambitieux du studio coréen Pearl Abyss. Non, le titre n’est pas inconnu. Il est même loin de l’être, puisqu’il s’agit d’une émanation du MMORPG Black Desert dont il devait à l’époque de sa gestation être une extension. En 2020, Pearl Abyss a annoncé que le titre allait se transformer en « stand-alone solo » et se rapprocher d’une expérience similaire à Elden Ring, Dragon’s Dogma et même, dans une certaine mesure, à Legend of Zelda Breath of the Wild.

Crimson Desert veut être un concurrent d'Elden Ring et de Zelda

Et Pearl Abyss a confirmé cette ambition hier soir en dévoilant un nouveau trailer de Crimson Desert. Un document qui dure quasiment 3 minutes et demie et que vous pouvez évidemment retrouver en bas de cet article. Dans cette vidéo, vous pouvez y découvrir un monde ouvert extrêmement grand et riche, dans une ambiance heroic fantasy adulte assez proche de celle de The Witcher 3 ou Final Fantasy XVI. Vous pouvez y voir aussi de nombreuses scènes de combat où le personnage principal peut se servir de différentes armes (en corps à corps ou à distance) et de différents sorts. Et les éléments de décors ne sont pas là que pour faire joli : vous pouvez les utiliser à votre avantage.

Il y a bien évidemment un système de monture, quelques véhicules (carriole ou ballon dirigeable) ainsi qu’un sort permettant de se transformer en créature ailée pour parcourir plus vite la carte. Il y a des donjons et des puzzles. Le jeu semble s’inspirer parfois d’Assassin’s Creed, pour le côté parkour et QTE dans les affrontements, et parfois de Legend of Zelda, pour les énigmes dans les donjons et les passages aériens. Les PNJ sont nombreux. Les quêtes secondaires sont évidemment présentes. Le bestiaire semble varié, avec des humains, des monstres, des dragons et même des machines.

Crimson Desert n'est-il pas un peu trop ambitieux ?

Nous nous doutons que Pearl Abyss a encore de nombreuses informations à dévoiler sur son jeu d’ici le lancement. Nous pensons notamment au système de classe et de progression qui permet d’acquérir de nouvelles compétences, ou encore le système de crafting, même si le trailer a montré quelques phases de pêche et de cueillette. Il y a donc toutes les composantes d'un grand jeu. Mais n'est-il pas trop ambitieux ? En effet, le trailer nous fait saliver. Seulement, des RPG en monde ouvert, il y en a eu beaucoup ces derniers mois. Et rares sont ceux qui ont tenu toutes leurs promesses aussi bien que Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Il nous tarde de répondre à cette question…

Côté date de sortie, aucune information n’a encore été communiquée. Et côté plate-forme, seul le PC a été confirmé, le développeur annonçant que le jeu sera également lancé sur console sans préciser lesquelles. Que pensez-vous de cette mise en bouche ? Rendez-vous dans les commentaires pour nous donner votre avis.