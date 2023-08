Assassin’s Creed Mirage : un nouveau trailer détaille la ville de Bagdad à la Gamescom 2023

Lors de l'Opening Night Live 2023 de la Gamescom, Ubisoft a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour son prochain jeu phare Assassin's Creed Mirage, qui vient apporter de nouveaux détails sur l’environnement dans lequel les joueurs vont évoluer.

La nouvelle bande-annonce, qui a été diffusée lors de l'Opening Night Live 2023 de la Gamescom et qui peut être visionnée ci-dessous, donne un bon aperçu des prémisses du jeu, montre davantage Bagdad et confirme également que le jeu proposera un doublage complet en arabe, offrant une immersion totale dans le cadre moyen-oriental du jeu.

« Si vous regardez la Gamescom, vous avez peut-être remarqué que la bande-annonce d'Assassin's Creed Mirage a été diffusée en direct avec un doublage arabe », a déclaré Malek Teffaha, responsable de la diversité, de l'inclusion et de l'accessibilité chez Ubisoft. « Je crois que c'est une première dans une conférence mondiale comme celle-ci. Eyad Nassar fait un travail incroyable en donnant vie à Basim en arabe. Je tremblais et j'étais très ému en regardant cela. Je me retenais de crier et de pleurer. Je suis tellement fier des efforts déployés pour ce jeu… il est authentique ». Ce n'est pas sans précédent. Assassin's Creed 2, par exemple, est doublé en italien, et Assassin's Creed Unity peut être joué en français. Il est donc bon de voir qu'Ubisoft perpétue la tradition.

L’aventure de Basim va s’inspirer des premiers Assassin’s Creed

Contrairement aux derniers Assassin’s Creed, qui étaient plus concentrés sur la partie mythologique du lore de la franchise, Basim s’embarquera dans un voyage beaucoup plus court et un peu plus linéaire où on le voit déjà effectuer des actions qui ont disparu des jeux depuis des années. Le personnage principal a notamment été montré en train d'utiliser des cachettes sur les toits pour se faufiler parmi ses ennemis et commettre des assassinats, ce qui n'avait pas été le cas dans les jeux depuis longtemps. On retrouve aussi des assassinats depuis des balustrades, ou encore du parkour.

La bande-annonce en dévoile aussi plus au sujet de Bagdad, une ville dense et vibrante où les habitants réagissent à chacun de vos mouvements. Vous devrez découvrir les secrets de quatre quartiers uniques, du quartier industriel de Karkh aux jardins luxuriants de la ville ronde, tout en rencontrant des personnages historiques qui ont façonné l'âge d'or de la ville.

Pour rappel, le nouveau jeu Assassin's Creed Mirage suivra l'histoire de Basim Ibn Is'haq, qui rejoint les Hidden Ones afin d'éliminer l'Ordre des Anciens et de briser leur pouvoir sur la ville de Bagdad. Le jeu se déroule 300 ans avant l'époque du premier Assassin's Creed. La date de sortie du jeu a récemment été décalée par Ubisoft, mais il arrivera finalement avec un peu d’avance.