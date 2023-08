Alan Wake 2 : le héros éponyme se révèle enfin dans un trailer halluciné

Après une vidéo de gameplay qui ne mettait pas en scène le personnage principal du jeu, Alan Wake 2 dévoile enfin son héros éponyme dans un trailer mêlant prises de vue réelles, cinématiques et captures du jeu.

Malgré les 13 ans d'attente entre les 2 opus, Remedy Entertainment, studio en charge de la suite d'Alan Wake, prend visiblement plaisir à jouer avec les nerfs des fans. Une première vidéo de gameplay d'Alan Wake 2 laisse penser que le jeu saura garder ce qui a fait le charme de son prédécesseur, mais il y a un oubli de taille. Où est Alan Wake, le héros éponyme ? Et alors qu'on ne l'a pas encore aperçu, on apprend que la sortie du titre va être repoussée, pour une bonne raison cela dit.

Heureusement, la Gamescom 2023 est là pour nous faire patienter. Un nouveau trailer a été diffusé lors du salon et cette fois-ci, on y voit Alan Wake lui-même. La majorité de la vidéo est constituée de prises de vues réelles, avec de vrais acteurs. Quelques bouts de cinématiques du jeu et de gameplay parsèment le tout, mais ce n'est visiblement pas sur ça que le studio souhaite mettre l'accent.

Le héros d'Alan Wake 2 semble perdu dans le nouveau trailer du jeu

Alan Wake est totalement désorienté. Il ne semble pas comprendre ce qu'il fait là et affiche constamment un regard perplexe. Un sentiment qui transparaît tout du long du trailer, ce qui est logique quand on voit (brièvement) à quoi ressemble ‘The Dark Place”, cette réalité parallèle dans laquelle est coincé l'écrivain. En terme de gameplay, Alan Wake pourra compter sur sa fidèle lampe-torche, avant de rapidement passer aux pistolets et autres fusils.

Alan Wake 2 mettra aussi en scène Saga Anderson, agente du FBI chargée d'enquêter sur une série de meurtres rituels dans la petite ville de Bright Falls. On alternera entre les deux personnages dans des environnements glauques et inquiétants. Le jeu est attendu pour le 27 octobre 2023 sur Xbox Series X/S, PS5 et PC. Rappelons qu'aucune version physique n'est prévue. Une édition Deluxe comprend deux extensions et des “skins” pour les tenues des deux protagonistes et certaines de leurs armes.