Pixel 10 : les utilisateurs déplorent déjà un bug avec Android Auto

Alors que les premiers acquéreurs d’un des modèles de la série Pixel 10 commencent à recevoir leur smartphone, plusieurs utilisateurs font déjà remonter des problèmes avec Android Auto.

Les smartphones de la gamme Pixel 10 sont désormais disponibles en magasin physique et en ligne, après une bonne semaine de précommande. Certains acheteurs ont même eu la chance de recevoir leur mobile en avance et se sont empressés de les inaugurer, puisque les premiers retours tombent déjà. Et un bémol a été rapporté par les utilisateurs : ils rencontrent des pannes avec Android Auto.

S’il s’agit désormais d’une application incontournable pour accéder aux principales fonctions de son smartphone directement depuis l’écran de bord de sa voiture, Android Auto n’est pas exempte de bugs en tout genre. À la mi-août déjà, de nombreux utilisateurs se plaignaient d’une interface au contraste déréglé après une mise à jour récente du système. Mais cette fois-ci, la panne ne survient qu’avec des Pixel 10.

Pixel 10 : Android Auto présente déjà des bugs

C’est sur les forums de la communauté Android Auto et sur Reddit que les nouveaux propriétaires d’un Pixel 10 ont signalé leur problème, d’après nos confrères de 9to5Google. Plus d’une douzaine d’acheteurs déplorent un écran bloqué sur le logo d’Android Auto, même si le smartphone est généralement reconnu. L’interface complète ne s’affiche pas, pour autant, la musique issue d’applis audio est bien diffusée. Selon quelques utilisateurs, qui ont laissé leur téléphone connecté pendant plusieurs minutes, l’interface finit parfois par apparaître très lentement, mais reste instable.

Les dysfonctionnements entre Android Auto et les nouveaux smartphones ne sont pas rares – notamment avec les Pixel 9 l’an dernier, ou les Galaxy S25. Souvent, ces problèmes sont dus au transfert de paramètres depuis un ancien téléphone. Peut-être serait-il utile de tester Android Auto avec un Pixel 10 sans restauration de données, afin de voir si le problème persiste. Quoi qu’il en soit, la firme de Mountain View est consciente de ce problème, qui est bien spécifique aux Pixel 10 – un Community Specialist ayant déjà répondu aux utilisateurs sur les forums. Google déploiera probablement un correctif rapidement, et la société propose aussi un guide de dépannage Android Auto complet.