Android Auto cartonne en 2025, ce chiffre qui donne le tournis le prouve

Android Auto passe un nouveau cap et continue de s’imposer dans les voitures du monde entier. Derrière cette croissance impressionnante, Google déploie des changements bien plus concrets qu’il n’y paraît. Interface, divertissement, IA… tout évolue, en douceur mais sûrement.

Les systèmes embarqués sont devenus essentiels dans les voitures modernes. Navigation, appels, messages et musique passent désormais par des plateformes comme Android Auto, installées de série ou accessibles via smartphone. De plus en plus de constructeurs adoptent ce système, au point qu’il devient difficile de trouver un modèle sans compatibilité. Ce succès repose en grande partie sur sa simplicité d’utilisation, sa stabilité, mais aussi sur le fait qu’il s’intègre directement à l’écosystème Android, déjà bien ancré dans le quotidien de millions d’utilisateurs.

Google vient d'annoncer que plus de 250 millions de véhicules dans le monde utilisent désormais Android Auto, contre 200 millions l’an dernier. Ce chiffre impressionnant confirme l’adoption massive du service, qui s’impose comme un standard dans l’infodivertissement automobile. Plus de 50 modèles sont également compatibles avec Android Automotive, une version encore plus intégrée. Celle-ci permet d'accéder aux services de la société sans avoir besoin de connecter son téléphone, pour un fonctionnement fluide, natif, et toujours connecté. Ce double écosystème, Auto et Automotive, permet à l’entreprise de couvrir à la fois les véhicules récents et ceux compatibles via smartphone.

Pour accompagner cette croissance, Google continue d’optimiser l’interface de son système. Les derniers ajustements concernent les boutons de lecture multimédia, désormais plus gros et placés à gauche de l’écran, pour une meilleure accessibilité pendant la conduite. Ce type de changement, apparemment mineur, est en réalité crucial dans un environnement où la concentration doit rester maximale. Les jeux embarqués évoluent également : ils n’occupent plus tout l’écran, ce qui permet de garder les touches de navigation et l’accès aux applications toujours visibles, sans gestes complexes ni manipulation superflue.

Ces modifications peuvent sembler discrètes, mais elles répondent à un besoin réel : simplifier l’usage en réduisant les distractions. L’ergonomie est essentielle en voiture, et Google le sait. Même les détails comptent lorsqu’il s’agit de confort ou de sécurité. En parallèle, Gemini se prépare à rejoindre Android Auto dans les prochains mois. Son arrivée pourrait marquer un tournant dans la manière d’interagir avec son véhicule, en ouvrant la voie à une aide vocale plus naturelle, plus contextuelle et disponible à tout moment.