Cdiscount : le Kit de démarrage Philips Hue White Ambiance est à prix canon pendant le Black Friday

Vous souhaitez tester la domotique ? Durant le Black Friday, Cdiscount propose le Kit de démarrage Philips Hue White Ambiance à 89,99 € au lieu de 119,99 €. C’est le bon moment pour équiper votre maison !

Le kit de démarrage Philips Hue White Ambiance proposé à prix réduit sur Cdiscount est composé du Pont Hue, de 2 ampoules LED connectées White, d’une télécommande Hue et d’une prise connectée.

Doté du Bluetooth, les ampoules Philips Hue E27 White peuvent être controlées à distance. Atténuez ou augmentez l'intensité de la luminosité, variez les nuances de blancs entre les 50 000 teintes de lumière blanche chaude ou froide. Les ampoules intelligentes sont également programmables et s'adaptent en fonction de l'heure de la journée pour vous offrir un éclairage optimal.

Vous pouvez utiliser l’application dédiée et le pont Hue fourni dans le pack pour configurer des scénarios et des routines d’éclairage. Compatible avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et Google Assistant, vous pouvez contrôler vos ampoules, que ce soit pour les allumer, les éteindre ou définir la luminosité souhaitée, à l’aide de votre voix.

Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 10 ampoules en Bluetooth ou de vous connecter en Wifi via le pont Hue qui vous permet de contrôler jusqu’à 50 éclairages en simultané, tout en bénéficiant de fonctionnalités supplémentaires comme le contrôle à distance.

