Cdiscount baisse déjà le prix de l’Apple Watch Series 10 pour les French Days

Vous voulez vous offrir l'Apple Watch Series 10 en promotion ? Ne perdez pas une seule seconde de votre temps et profitez vite de ce bon plan Cdiscount qui vous permet d'avoir la dernière montre Apple à prix réduit pour les French Days.

Les produits de l'écosystème Apple sont à l'honneur pour ses premières heures des French Days de l'automne 2024. Après les AirPods 4 en promotion et l'iPhone 16 à un prix avantageux, c'est au tour de la dernière Apple Watch Series 10 d'être à un tarif attractif.

Disponible dans sa version Silver Aluminium et son format 42 mm, la montre connectée de la marque à la Pomme est à 404,99 euros au lieu de 449 euros. La réduction de près de 45 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 30 euros de la part du site e-commerce français et grâce à une réduction de 15 euros avec le coupon 15DES129. Le code promotionnel doit être saisi au cours de l'étape de la commande.

Dévoilée par Apple au début du mois de septembre 2024, la Watch Series 10 liée à l'offre Cdiscount convient aux tours de poignet de 130 à 200 mm. Il s'agit d'une montre connectée qui embarque un écran Retina LTPO3 OLED de 1,77 pouce avec une définition de 374 x 446 pixels et une densité de 326 pixels par pouce.

L'objet connecté dispose aussi d'une puce SiP S10 avec processeur bicœur 64 bits, du Neural Engine 4 cœurs, d'une capacité de stockage de 64 Go, d'une autonomie maximale estimée à 36 heures et du système d'exploitation watchOS 11. L'appareil inclut divers capteurs comme la fréquence cardiaque, la température, la boussole, l'altimètre, l'accéléromètre, le gyroscope ou bien encore la luminosité ambiante. Enfin, la connectivité de la montre est assurée par la présence du Wi-Fi 802.11 b/g/n, du Bluetooth 5.3, du GPS et du NFC.