iPhone 16 : le téléphone Apple revient à moins de 800 € pour les French Days

Quelques jours seulement après sa sortie en France, l'iPhone 16 fait l'objet d'un bon plan à saisir sur le site de la Fnac. Lors des French Days, le téléphone Apple peut revenir sous les 800 euros grâce à un cumul d'offres.

Pour le début des French Days de l'automne 2024, la Fnac fait plaisir à ses membres titulaires de la carte de fidélité en leur permettant de se procurer l'iPhone 16 moins cher. Jusqu'au jeudi 26 septembre, les clients Fnac+ ont la possibilité d'avoir 70 euros offerts sur leur cagnotte pour l'achat du téléphone Apple incluant 128 Go d'espace de stockage.

Pour ce faire, il est nécessaire de saisir le coupon FRENCHDAYS dans la case prévue à cet effet. En plus de cet avantage, la Fnac met en place un bonus de reprise de 100 euros si un ancien appareil est renvoyé. Avec ce cumul d'offres, l'Apple iPhone 16 revient donc à 799 euros au lieu de 969 euros.

Dévoilé en même temps que les autres versions des iPhone 16, le modèle classique de l'iPhone 16 est un téléphone équipé d'un écran Super Retina de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels, une densité de 460 ppi et une luminosité maximale de 2000 nits.

Fonctionnant sous le système d'exploitation mobile iOS 18 et compatible avec le réseau 5G, le smartphone conçu autour d’Apple Intelligence possède aussi la puce A18, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie avec la charge rapide, un double capteur de 48 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP dédié à la prise de selfies. Pour terminer, la connectivité de l'iPhone 16 inclut la norme Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et un port USB Type-C.