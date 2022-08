Sennheiser HD 450SE : le casque sans fil est à un prix digne du dernier Prime Day

Super bon plan chez Amazon à propos d'un casque sans fil en promotion ! En ce moment, le Sennheiser HD 450SE équipé de la réduction active de bruit et compatible avec Alexa est au prix de 79 euros ; soit le même tarif durant le dernier Prime Day.

Pour la rentrée 2022, Amazon propose à ses clients de se procurer un très bon casque sans fil à prix réduit. En effet, le Sennheiser HD 450SE disponible dans un coloris noir est vendu par le site marchand au tarif de 79 euros au lieu de 95,36 euros ; soit près de 17 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction.

À propos de ses points forts, le HD 450 Special Edition de la marque Sennheiser est un casque sans fil de type circum auriculaire qui possède un design compact et pliant, et des basses dynamiques et profondes. Le casque dispose de la réduction de bruit active ; d'une compatibilité avec Alexa, Siri ou Google Assistant ; d'une écoute filaire possible grâce au câble audio inclus ; d'une autonomie de 30 heures et d'une recharge rapide par USB-C.

L'appareil embarque la technologie Bluetooth 5.0 pour une connectivité fiable et simple, et prend en charge des codecs de haute qualité AAC et AptX Low Latency permettant d'offrir un son parfaitement synchronisé lors du visionnage de vidéos.