Un aspirateur balai laveur Tineco à prix fou chez AliExpress

En ce moment chez AliExpress, vous pouvez profiter d'une large sélection d'aspirateurs à prix mini grâce aux promos Back to School. Découvrez ainsi le Tineco Floor One S5 Combo à moins de 350€, ainsi que plein d'autres offres à prix cassé.

A l'approche de la rentrée scolaire, AliExpress lance une grande opération “Back to School”. Le but : vous aider à vous équiper à prix mini ! Parmi toutes les offres, on a trouvé plusieurs modèles d'aspirateurs à prix mini.

Vous aimez les aspirateurs balai ? AliExpress vous propose un aspirateur Tineco Floor One S5 Combo pour seulement 324€ au lieu de 402€ grâce au code promo PDR35.

2-en-1, l'aspirateur Tineco S5 peut aspirer vos poussières, mais aussi nettoyer votre sol ! Il vous propose 22 minutes de nettoyage pour tous vos sols durs. Grâce à ses capteurs intelligents, il peut détecter la saleté humide et sèche, les saletés et toutes sortes de débris. Doté d'un écran, il vous indique ce qu'il vous reste en batterie et le mode de nettoyage sélectionné.

Vendu par la boutique officielle Tineco, il est livré gratuitement en 3 jours.

Roborock, Dreame : les meilleurs aspirateurs à prix cassé chez AliExpress

En vous rendant dès maintenant chez AliExpress, on vous propose aussi le Roborock S7 pour seulement 347,11€ au lieu de 417,11€. Pour profiter de ce prix mini, il vous suffit d'utiliser le code promo SDPFR23.

Ainsi, pour moins de 350€, vous profitez d'un aspirateur Robot S7 avec nettoyage sonique très performant. En plus d'aspirer les poussières, le Roborock S7 vous propose ainsi de frotter votre sol jusqu'à 3000 fois par minute. Vous pouvez ainsi éliminer la saleté séchée grâce à la serpillière intégrée dans l'aspirateur Roborock S7.

Vendu par la boutique France SmartHome, l'aspirateur est livré gratuitement depuis la France.

Enfin, on a trouvé un autre aspirateur robot à prix cassé chez AliExpress pour les promos Back to School : le Dreame bot D9 à seulement 206,06€ au lieu de 241,06€ grâce au code promo SDPFR26.

Parmi tous les avantages de cet aspirateur robot, on compte sa puissance d'aspiration de 3000Pa, son système 2 en 1 d'essuyage et de balayage et la planification intelligente SLAM. Il est ainsi excellent pour les nettoyages en profondeur de vos sols et peut s'adapter à tous vos besoins. Il élimine également odeurs et prévient la croissance des bactéries. On note finalement son autonomie de 150 minutes qui lui permet de nettoyer jusqu'à 250m2 en une seule fois.

Vendu par la boutique officielle Dreame, il est livré gratuitement en seulement 3 jours.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.