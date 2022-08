Chute de prix sur le réveil connecté Lenovo Smart Clock V2 pour la rentrée

Réveillez-vous et commencez votre journée en douceur avec le Lenovo Smart Clock V2 ! Pour la rentrée, la deuxième version du réveil connecté est victime d'une chute de prix de la part de Boulanger.

L'univers des objets connectés est à l'honneur sur le site Boulanger à l'occasion de la rentrée 2022. Actuellement, un réveil connecté de la marque Lenovo bénéficie de plus de 55% de réduction.

Vendu en temps normal à 69,99 euros, le Lenovo Smart Clock V2 proposé dans un coloris bleu est au prix de 29,99 euros ; soit une remise immédiate de 40 euros de la part du site e-commerce français. Pour information, aucuns frais de port ne sont demandés si la livraison est effectuée à domicile ou en magasin Boulanger. Et pour 10 euros supplémentaires, il existe le pack Lenovo Smart Clock V2 + station de recharge qui est disponible ici.

Doté d'un écran tactile LCD IPS en couleur de 4 pouces, le Smart Clock V2 de Lenovo permet d'afficher l’heure, la météo et diverses photos. Le réveil connecté qui fait aussi office d'assistant vocal dispose d'un processeur MediaTek MT8167S, d'une mémoire vive de 1 Go de RAM et d'un espace de stockage de 8 Go. On retrouve aussi des haut-parleurs 3 W en façade et un microphone numérique longue portée. Pour la connectivité, la norme Wifi 802.11 a/b/g/n et le Bluetooth 4.2 sont de la partie.