Voici un bon plan à saisir pour les possesseurs d'une Nintendo Switch ou Switch OLED ! Chez Amazon, les propriétaires de la console portable peuvent profiter d'une réduction de plus de 70 % sur l'achat d'une carte microSD SanDisk 64 Go.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En parallèle du Prime Day 2024 réservé aux abonnés Prime, les autres clients Amazon ont la possibilité de s'offrir des produits à bas coût, comme en atteste ce deal dédié aux jeux vidéo.

Sur le site du géant de l'e-commerce, la carte mémoire microSDXC SanDisk d'une capacité de 64 Go et compatible avec la Nintendo Switch est vendue à 7,48 euros au lieu de 25,99 euros. La remise de plus de 70 % est effectuée automatiquement aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'une livraison du produit en point relais.

Lire aussi – Fire TV, Kindle, Echo : Amazon casse les prix de ses produits connectés pour le Prime Day

Disponible dans un coloris blanc, la carte microSDXC de SanDisk liée à l'offre Amazon (référence SDSQXAT-064G-GNCZN) est un produit sous licence officielle Nintendo. Elle embarque une vitesse de lecture de 100 Mo/s et une vitesse d’écriture de 90 Mo/s. Idéale pour stocker pas mal de jeux et conçue pour être emmenée partout, la carte mémoire donne la possibilité de sauvegarder des captures et des enregistrements d’écran. Le petit accessoire qui permet d'augmenter la mémoire de la Nintendo Switch classique et la version OLED de la Switch affiche des dimensions de 1 x 15 x 11 millimètres.