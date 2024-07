Fire TV, Kindle, Echo : Amazon casse les prix de ses produits connectés pour le Prime Day

Amazon lance son opération Prime Day 2024. Que vous soyez membre du programme Prime ou non, vous pouvez profiter de réductions allant jusqu'à 65%. À quelques heures de la date annoncée, les appareils Fire TV, enceintes Amazon Echo, liseuses Kindle et plus encore sont déjà en promotion.

La nouvelle édition du Prime Day commence officiellement le 16 juillet 2024. Mais comme à son habitude, Amazon propose déjà de nombreuses offres à quelques heures de l'événement. Le site lance ainsi les hostilités avec ses produits maison, et notamment les gammes Kindle, Fire TV, Echo, Ring ou encore Blink, pour ne citer qu'elles.

En attendant les milliers d'autres produits dès demain, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres des Prime Day 2024 sur les produits connectés des marques appartenant à Amazon.

Vous n'êtes pas membre Prime ? Voici comment profiter des offres gratuitement

Les offres du Prime Day sont normalement exclusives aux membres du programme de fidélité d'Amazon. Il faut donc être un abonné Prime pour profiter des prix annoncés dans la présente sélection. Mais la bonne nouvelle, c'est que Amazon propose une période d'évaluation gratuite de son programme.

Vous pouvez donc vous inscrire aujourd'hui et profiter de 30 jours gratuits. Amazon ne prélève aucun montant avant la fin de l'évaluation. Vous pourrez donc résilier l'abonnement (et donc l'essai) à n'importe quel moment pourvu que cela se fasse avant les 30 jours d'évaluation.

N'importe qui peut donc profiter des offres du Prime Day d'Amazon qui représente une belle occasion pour économiser des dizaines, voire des centaines d'euros sur vos achats. Amazon propose ici jusqu'à 65% de réduction sur ses produits.

À quoi s'attendre pour le Prime Day 2024 ?

Comme souvent, Amazon lance les premières offres juste avant les dates officielles qui sont fixées aux 16 et au 17 juillet 2024 de 00h le premier jour à 23h59 le second. Pour l'instant, le site propose de belles remises sur ses appareils connectés : Kindle, Echo, Fire TV, Blink ou encore Ring…

Dès demain, 16 juillet, les produits de nombreuses autres marques seront en promotion. Si vous guettez une offre sur des articles Apple, Samsung, Xiaomi, Honor ou autres marques, nous vous proposerons évidemment un récapitulatif de toutes les offres intéressantes dès demain.