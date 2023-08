Ninebot Max G30E II : la trottinette électrique est à prix très réduit !

Voici une superbe affaire qui nous vient d'Amazon Espagne ! À l'approche du début du mois de septembre, vous avez la possibilité de vous procurer la puissante trottinette électrique Ninebot Max G30E II à moins de 505 euros.

Pour ce nouveau bon plan consacré à la mobilité urbaine, la plateforme espagnole d'Amazon propose une offre assez intéressante sur une trottinette électrique signée Segway.

À quelques jours du début du mois de septembre, Amazon Espagne vous permet d'avoir la puissante Ninebot Max G30E II au prix de 474,55 euros au lieu de 630 euros ; soit près de 160 euros moins cher par rapport au prix constaté sur divers sites marchands français. Pour information, des frais de port à hauteur de 29,49 euros sont appliqués dans le cas d'une livraison du produit en France ; ce qui donne un prix total de 504,04 euros.

Disponible dans un coloris noir, le modèle Max G30E II de Segway-Ninebot lié à l'offre Amazon est une trottinette électrique qui embarque une puissance moteur de 350 watts, deux pneus 10″ sans chambre à air, une vitesse maximale de 25 km/h, une batterie de 551 Wh et une autonomie estimée à 65 km suivant ses conditions d'utilisation. D'un poids à vide 19 kilos, l'engin électrique peut être utilisée sous la pluie grâce à la norme d'étanchéité IPX5. Enfin, on retrouve un frein électronique et régénératif à l'arrière et un frein à tambour à l'avant ; trois modes de conduite (Eco, Drive, Sport) ; et des réflecteurs E-MARK avant, latéraux et arrière.