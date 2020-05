Capteurs d’empreinte sous l’écran : la demande a presque été multipliée par huit en 2019

Le marché des capteurs d'empreinte sous l’écran a connu une croissance exceptionnelle ne 2019, passant de 29,5 millions de ventes en 2018 à 228,3 millions de capteurs livrés en 2019. Apple pourrait stimuler encore davantage le marché en 2020 avec des produits intégrant la technologie.

On peut parler d’une véritable explosion. A en croire une étude du cabinet Omdia, les capteurs d'empreinte sous l’écran ont connu une croissance extrêmement forte en 2019. Au total, 228,3 millions de capteurs d'empreintes sous l’écran se sont écoulés en 2019, contre seulement 29,5 millions de ces capteurs en 2018.

Cela représente tout de même une croissance de près de 700 % (674% exactement) soit une multiplication par près de huit du nombre d’unités écoulées. Les capteurs d'empreinte sous l’écran sont pour l’heure une spécificité des smartphones Android.

Les capteurs d'empreintes sous l’écran sont une solution alternative à des dispositifs comme Face ID

Apple avait en effet été simultanément le premier à intégrer un capteur d'empreintes Touch ID dans ses iPhone, et le premier à tirer un trait sur la technologie avec le lancement de l’iPhone X en 2017 et son système de reconnaissance faciale 3D sécurisé Face ID.

Très performant, Face ID n’a pas encore vraiment d’équivalent sur Android, à l’exception du système développé par Google pour les Pixel 4. Des constructeurs comme Samsung ont bien tenté de mettre en avant des alternatives moins sécurisées – mais à cause justement de leur faible degré de sécurité, ces dispositifs ne peuvent se substituer à des modes d’authentification plus forte, notamment lors des achats.

Là où, sur les iPhone, Face ID fonctionne aussi bien pour déverrouiller le smartphone, que de faire des achats ou pré-remplir les mots de passe, entre autres exemples. On comprend dès lors pourquoi l’industrie s’est rabattue massivement sur les capteurs d'empreintes sous l’écran et pourquoi Apple en est plutôt resté à l’écart.

Apple pourrait faire le choix de ces capteurs dans certains produits comme l’Apple Watch

Ils offrent en effet une sécurité renforcée, représentent beaucoup moins d’efforts de recherche et de développement que la reconnaissance faciale, sont relativement peu coûteux et permettent de déboucher sur des designs plus borderless que ne le permettrait un ensemble de capteurs comme celui de Face ID.

Cela reste d’ailleurs l’une des raisons majeures pour lesquelles les derniers iPhone (et vraisemblablement les prochains modèles) s’accrochent encore à leur encoche en haut de l’écran. A moins que Apple ne parvienne à faire évoluer sa technologie pour rendre ces capteurs plus discrets.

Les capteurs d'empreintes sous l’écran sont par ailleurs appréciés pour la vitesse à laquelle ils permettent de déverrouiller le smartphone. Même si ce n’est pourtant pas ce que constatent tous les utilisateurs, puisque ces capteurs ont tendance à être très capricieux si vous avez les mains moites.

Or on sait qu’Apple s’intéresse tout de même depuis longtemps à la technologie. Et le fait qu’Apple pourrait faire appel à cette technologie dans certains produits où cette solution s’impose sur une solution de type Face ID (notamment sur l’Apple Watch 6) pourrait conduire à une accélération de la croissance du marché en 2020.

Source : MacRumors