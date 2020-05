Apple Watch : la Series 6 pourrait détecter les crises de panique

L’Apple Watch Series 6 serait aussi capable de détecter les crises de panique, révèle un informateur réputé. Apple équiperait en effet sa nouvelle montre connectée d’un capteur qui mesure le niveau d’oxygène dans le sang. En cas de crise, la Watch affichera des exercices de respiration afin d’apaiser le porteur.

D’après les informations de Jon Prosser, un leaker réputé, Apple veut que l’Apple Watch soit capable de prendre soin de la santé mentale de ses utilisateurs. Lors d’une interview avec le podcast Geared Up, l’informateur, connu pour avoir révélé la date de lancement de l’iPhone SE 2020 des semaines à l’avance, a évoqué les futures fonctionnalités de la montre connectée.

Comment l’Apple Watch S6 serait capable d’anticiper les attaques de panique ?

Concrètement, l’Apple Watch Series 6 serait capable de déterminer si le porteur est en hyperventilation. Lors d’une crise d’hyperventilation, on trouve un fort taux d’oxygène dans le sang. Pour repérer ce changement, Apple s’appuierait sur nouveau capteur capable de mesurer le taux d’oxygène. Cette fonctionnalité est déjà apparue dans le code source en fuite d’iOS 14.

Pour anticiper les crises de panique, l’Apple Watch va mettre en corrélation les données concernant l’oxygénation du sang avec le rythme cardiaque de l’usager. En combinant ces différentes informations, la montre serait capable d’identifier une attaque de panique avant même qu’elle ne se déclare.

Si l’utilisateur s’apprête à faire une crise, l’Apple Watch va afficher un avertissement sur l’écran AMOLED. WatchOS 7, l’OS intégré aux montres de la marque, proposera une série d’exercices de respiration dans le but de calmer le porteur. Si l’utilisateur est au volant d’un véhicule pendant l’attaque, un avertissement demandera d’abord de s’arrêter sur le bord de la route.

Quoi qu’il en soit, Apple devrait nous en dire plus sur WatchOS 7 lors de la WWDC, la conférence annuelle des développeurs, qui ouvrira ses portes le 22 juin 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur les futures Apple Watch, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Geared Up