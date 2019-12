Les capteurs d’empreintes sous l’écran arrivent sur des smartphones moins chers dès 2020

Les smartphones entrée de gamme vont pouvoir dès 2020 bénéficier d’une technologie pour l’instant plutôt réservée aux smartphones plus chers : le capteur d'empreintes intégré sous l’écran. Ce type de composant était jusqu’ici strictement compatible avec les écrans OLED les plus fins, mais le fabriquant Goodix Technology vient d’annoncer qu’il allait commencer la production de masse d’un composant optique destiné à des écrans LCD plus épais.

L’équipementier Goodix Technology est relativement peu connu du grand public. Pourtant, c’est bien cette entreprise qui était leader du marché en 2019 dans le domaine des capteurs d'empreintes intégrés sous l’écran. OnePlus 7 Pro, 7T Pro, Huawei P30 Pro, Mate 30 Pro, Oppo Reno, Vivo Nex Dual Display Edition, Xiaomi Mi9, ou encore le Xiaomi CC9 Pro/Mi Note 10 utilisent tous un capteur d'empreinte sous la dalle fabriqué par Goodix. Or tous ces smartphones ont un profil plutôt premium, et pour cause : pour intégrer ce type de lecteurs d'empreintes, il fallait jusqu’à présent obligatoirement que le design emploie un écran OLED.

La technologie s’accommodait très mal de l’épaisseur des écrans LCD, rendant donc son implémentation sur des smartphones entrée de gamme impossible. Or, cela devrait changer dès 2020 : selon Gizmochina, Goodix vient non seulement d’annoncer être parvenu à intégrer ce type de capteurs sur des écrans LCD, mais aussi que la production de masse de tels capteurs allait débuter. Les écrans LCD étant désormais principalement destinés désormais à des modèles entrée et milieu de gamme on peut donc s’attendre à l’arrivée de ce petit luxe sur des smartphones bien meilleur marché, vraisemblablement d’ici fin 2020.

D’autant qu’en plus de Goodix, d’autres constructeurs, tels que BOE et AUO Optics sont attendus sur cette technologie dès l’année prochaine, ce qui devrait achever de populariser cette technologie sur des smartphones à écran LCD. Goodix annonce, par ailleurs, avoir développé un capteur d'empreintes sous l’écran destiné aux écrans OLED flexibles destinés à des produits pliables tels que, peut-être, le Galaxy Fold 2.

