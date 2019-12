iPhone : Apple travaille activement pour enfin supprimer l’encoche

L’encoche sur les iPhone pourrait bientôt faire partie du passé : Apple a publié dernièrement plusieurs brevets en ce sens – et un nouveau dépôt montre que la firme s’active en coulisses pour faire disparaitre cet élément de l’écran le plus rapidement possible. On ne sait pas, néanmoins si la technologie sera fin prête pour les iPhone 12 de 2020.

Un nouveau « brevet partiel » montrant un nouveau produit Apple entièrement recouvert d’un écran, sans aucune encoche, mais avec tout de même, a minima, des capacités vidéos selfie vient d’être repéré par nos confrères de Let’s Go Digital. Le document semble une énième indication que la firme travaille très activement à la suppression de l’encoche – cette portion découpée de l’écran, qui semble pour l’instant l’une des seules solutions possibles pour embarquer tous les capteurs nécessaires au fonctionnement du capteur selfie et de la reconnaissance faciale Face ID.

Les croquis du document, qui montrent un écran carré sans bords arrondis, assortis d’un cadre en pointillés, semblent spécialement dessinés pour ne rien dévoiler du véritable design de ce futur produit. D’ailleurs le texte qui accompagne la demande précise bien comme on vous le disait plus haut qu’il s’agit d’un brevet partiel et que les parties en pointillés sortent du cadre de ce dépôt (et ne sont donc représentatives d’aucun design final). Il n’indique également pas contrairement à d’autres dépôts de concurrents comme Samsung ou Essential, la technologie qui pourrait être utilisée pour cacher tous ces capteurs.

On sait que les capteurs frontaux sous l’écran – soit cachés dans les bordures, soit entièrement dissimulés sous l’écran – sont déjà devenus réalité chez Oppo, et il ne serait pas impossible qu’Apple travaille également sur un produit avec tous les capteurs sous la dalle. Il y a également une autre possibilité, esquissée par Let’s Go Digital : Apple pourrait purement et simplement abandonner sa technologie Face ID au profit d’un lecteur d'empreintes sous l’écran. Selon le blog, plusieurs brevets déposés au Japon pourraient d’ailleurs étayer cette hypothèse.

Néanmoins on peut aussi en douter car le fonctionnement de Face ID parait particulièrement au point et que passer à la lecture d'empreintes – même sous l’écran – ressemble davantage à un pas en arrière qu’un vrai bon en avant.

