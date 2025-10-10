L’offre RAT+ de Canal+ est de retour, avec une surprise qui change tout !

Canal+ relance son offre RAT+ qui combine plusieurs plateformes de streaming Ciné/Series à un prix très attractif. Pour la première fois, Canal+ scinde l’offre en deux, avec un pack Sport à un prix exceptionnel pour les moins de 26 ans.

L’offre RAT+ évolue pour s’adapter aux préférences des abonnés. Canal+ propose désormais deux formules : en plus du pack Ciné/Series habituel, le groupe ajoute un bouquet pour les amateurs de sport. Vous pourrez accéder à différents rendez-vous sportifs de prestige, y compris la Ligue des Champions et plusieurs grands championnats européens de football.

RAT+ : des packs Ciné/Series et Canal+ Sport à seulement 19,99 € par mois

On commence par la grande nouveauté. Le bouquet Sport inclut toutes les chaînes Canal+ dédiées au sport, ainsi que BeIN Sports, Eurosport et bien d’autres. Ces chaînes vous permettront de suivre différentes compétitions en direct : Ligue des Champions et Ligue Europa, Premiere League anglaise, La Liga espagnole, ainsi qu’une partie de la Ligue 1 McDonald’s.

Sur Eurosport, vous pourrez suivre de grands tournois de Tennis, ainsi que du Cyclisme, des sports d’hiver, des sports automobiles et motocyclistes. Le tout pour seulement 19,99 € par mois.

L’offre RAT+ Ciné/Series quant à elle ne change pas beaucoup. Elle donne droit à plusieurs chaînes Canal+, y compris celles dédiées au cinéma et aux séries. Elle regroupe également les plateformes Netflix, HBO Max, Apple TV+, Paramount+ et bien d’autres. Voici un récapitulatif des deux offres.

Pack RAT+ Ciné/Series :

Prix : 19,99 € au lieu de 34,99 € (-43%), sans engagement

Contenu : 9 chaînes (Canal+, Canal+ Series, Cinéma, Box Office, Grand Ecran, kids, Docs et Sport 360), Apple TV+, Netflix, HBO Max, Paramount+, Ciné+ OCS, Insomnia

Pack RAT+ Sport :

Prix : 19,99 € au lieu de 45,99 € (-56%), sans engagement

: 19,99 € au lieu de 45,99 € Contenu : Canal+, Apple TV+, Canal+ Live (18 chaînes pour regarder les grandes compétitions en direct), Canal+ Sport, Canal+ Foot, Canal+ Sport 360, beIN Sports, Eurosport, Golf+ et bien d’autres chaînes Canal+ (Series, Box Office, Grand Ecran, kids et Docs).

Offre disponible jusqu’au 15 octobre 2025

Les packs RAT+ pour les moins de 26 ans sont disponibles jusqu’au 15 octobre 2025 inclus. Si vous remplissez les conditions, il ne reste que quelques jours pour en profiter.

Ces offres sont sans engagement et reconduites tacitement chaque mois au même prix promotionnel jusqu’à résiliation et tant que l’abonné n’a pas atteint l’âge limite.