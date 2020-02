Non, Disney+ ne propose aucune offre spéciale pour son lancement en France

L’information s’est rapidement propagée sur le Web : pour son arrivée en Europe, Disney+ propose une offre spéciale de « prélancement » un peu partout en Europe. Les abonnés peuvent ainsi profiter d’une réduction de 10 € pour un an. Malheureusement, cette offre n’est pas valable dans l’Hexagone.

Disney+ arrive très prochainement en Europe et, pour fêter l’occasion, le service de streaming propose des tarifs préférentiels à celles et ceux qui souhaitent déjà s’y abonner. Ainsi, à compter du 24 février (aujourd’hui même, donc) et jusqu’au 23 mars 2020, il est possible de bénéficier d’une petite réduction pour qui souhaite souscrire à Disney+.

Seule et unique condition : opter pour un an d’abonnement, plutôt que pour un mois. Au Royaume-Uni, il est possible d’obtenir un abonnement à 49,99 £ pendant un an, au lieu de 59,99 £. À titre de comparaison, l’offre mensuelle s’affiche quant à elle à 5,99 £.

En Allemagne, en Italie ou en Espagne, l’abonnement annuel à Disney +, qui coûte normalement 69,99 €, passe à 59,99 €, toujours durant la même période. De quoi faire de substantielles économies, pour un abonnement qui est déjà très bas quand on le compare à ce qui se fait du côté de la concurrence, que ce soit chez Netflix ou OCS par exemple.

Disney+ n’offre aucune réduction particulière pour son arrivée en France

En revanche, du côté de la France, aucune offre équivalente n’est prévue. L’information nous a été confirmée par l’équipe européenne de Disney+ elle-même. L’abonnement annuel restera à 69,99 € par an, et à 6,99 € par mois (ce qui, en soi, est déjà une réduction, mais qui n’égale ce qui se passe en Allemagne, Italie, Espagne ou Irlande). Bien entendu, il reste toujours la solution de recourir à un VPN pour « leurrer » le service d’inscription au service de streaming, même si nous n’avons pas encore testé cette méthode.

Rappelons que Disney+ débarquera officiellement à compter du 24 mars 2020 en France. Le catalogue, qui repose sur les anciens films, séries et dessins animés du géant Mickey, proposera également du contenu inédit. On y retrouvera notamment The Mandalorian (un épisode par semaine), La Belle et le Clochard, Marvel Projet Héros ou encore, High School Musical La Comédie musicale, la série.