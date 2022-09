Canal+ ne diffuse plus les chaînes TF1, Samsung se moque des iPhone 14, c’est le récap

Canal+ ne diffuse plus les chaînes du groupe TF1, Samsung qui se moque des iPhone 14 d'Apple avant même leur annonce, God of War : Ragnarok qui montre enfin ses combats en vidéo, c'est le récap des principales actualités du vendredi 2 septembre 2022.

L'actualité de ce vendredi 2 septembre 2022 a été riche en évènements divers. La journée fut bien entendu marquée par l'arrivée de la série du moment Le Seigneur des anneaux : les Anneaux de pouvoir sur Amazon Prime Video, mais ce fut également le moment pour de nombreuses marques de dévoiler leurs futurs produits à l'occasion de l'IFA 2022, le célèbre salon berlinois.

A ce sujet, Honor a présenté en détail l'Honor 70, son tout nouveau smartphone de milieu de gamme, sans oublier la tablette Pad 8. De son côté, Huawei s'est illustré en levant le voile sur le Matebook X Pro, un ultrabook haut de gamme vendu à 2199 €. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois news principales de la veille, à savoir ce vendredi 2 septembre 2022.

Canal+ ne diffuse plus les chaînes du groupe TF1

C'est LA grosse annonce de ce vendredi. En effet, Canal+ renonce à diffuser les chaînes du groupe TF1 via ses différentes offres. Visiblement, les deux groupes n'ont pas trouvé d'accord pour poursuivre la diffusion de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI via Canal+. Le groupe à la tête de la chaîne cryptée dénonce les exigences folles de TF1 en termes de rémunération et accuse TF1 d'abuser de sa position dominante sur le marché.

Samsung se paie Apple et les iPhone 14

On ne compte plus le nombre de fois où Samsung et Apple se moquent de leurs produits respectifs. Or, la firme sud-coréenne vient de tirer la 1ère balle à destination des iPhone 14, alors même que les prochains smartphones d'Apple n'ont même pas été encore officialisés. Dans une publicité pour vanter les mérites du Galaxy Z Flip 4 et du S22 Ultra, on peut lire le petit tacle suivant : “Ces innovations ne viendront pas prochainement dans les iPhone, puisqu'elles sont déjà là”.

God of War Ragnarok montre enfin ses combats en vidéo

God of War : Ragnarok fait partie des jeux les plus attendus de cette fin d'année. A l'approche de la sortie du titre, toujours prévue au 9 novembre 2022 sur PS4 et PS5, Sony et Santa Monica Studio accélère un peu la communication autour du jeu. Nos confrères du site spécialisé GameInformer ont pu découvrir quelques extraits de gameplay. L'occasion de voir pour la 1re fois les combats de GOW : Ragnarok et d'en apprendre un peu plus sur les nouvelles capacités de Kratos.

