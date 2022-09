Le Huawei MateBook X Pro est officiel : un ultrabook haut de gamme à 2199 euros

Huawei vise le segment de l'ultrabook premium avec son nouveau MateBook X Pro, une machine que mise sur les performances, la productivité et un design haut de gamme pour sortir du lot. Mais ces prestations ont un prix, et cet ordinateur portable n'entrera pas dans le budget de tous les consommateurs.

En marge de l'IFA 2022 organisé à Berlin, Huawei a annoncé son nouveau modèle d'ultrabook premium, le MateBook X Pro. Le constructeur met en avant une conception de qualité basée sur un châssis métallique “délicat au toucher”. Une caractéristique rendue possible par un processus de revêtement par oxydation micro-arc, qui permet également de garantir une surface résistante à l’usure. Avec un poids de 1,26 kilogramme, l'ordinateur portable reste léger et facile à transporter.

Le MateBook X Pro se distingue aussi par son écran Real Colour FullView de 14,2 pouces, qui affiche un taux d'occupation de 92,5% grâce à de très fines bordures. L'ultrabook bénéficie d'une définition 3120 x 2080 pixels, d'une fréquence de rafraichissement de 90 Hz et d'une luminosité de 500 nits. L'écran est par ailleurs certifié TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 pour le confort visuel. Un revêtement à couche optique AR nano contrôlée réduit de 60 % les reflets lumineux.

Écran 3K et 90 Hz, processeur Intel Alder Lake

Huawei mise sur un processeur Alder Lake de 12ème génération i7-1260P. Avec l'aide de la technologie Super Turbo, le MateBook X Pro optimise la gestion des composants essentiels (le CPU, le GPU, la mémoire, le disque dur et la batterie) pour améliorer les performances et tirer au mieux parti du matériel. Côté mémoire, nous avons droit à 16 Go de RAM et à 1 To de stockage SSD NVMe.

Le PC portable embarque un touchpad compatible avec le retour haptique et prend en charge huit combinaisons de raccourcis pour lancer rapidement une action : faire des captures d'écran, régler la luminosité, le volume… L'audio du MateBook X Pro est confié à six haut-parleurs et la capture sonore à quatre microphones. Pour les visioconférences, la caméra HD supporte la fonction AI Camera avec changement d'arrière-plan, ainsi que FollowCam et Eye Contact.

Le Huawei MateBook X Pro sera disponible à partir du 16 septembre 2022 au prix de 2199 euros. Jusqu'au 15 septembre, une offre de précommande permet de choisir entre un moniteur MateView de 28 pouces ou une tablette MatePad 11 de 128 Go avec Smart Magnetic Keyboard et M-Pencil inclus pour accompagner l'ultrabook sans surcoût.