God of War Ragnarok : l’exclu Playstation montre enfin ses combats en vidéo

God of War : Ragnarok est toujours attendu sur PS5 et PS4 ce 9 novembre 2022. Et alors que la sortie approche à grands pas, le site spécialisé GameInformer a pu s'entretenir avec les équipes en charge des combats du titre. L'occasion également de voir quelques extraits et d'admirer les nouvelles capacités de Kratos.

God of War : Ragnarok fait incontestablement partie des jeux les plus attendus en cette fin d'année 2022. Alors que l'on craignait un report en 2023, le titre développé par Santa Monica Studio débarquera sur PS4 et PS5 ce 9 novembre 2022.

Seulement et alors que le lancement approche à grands pas, les informations concernant le jeu se font toujours aussi rares. C'était sans compter le site spécialisé GameInformer qui a pu s'entretenir avec les équipes en charge des combats de GOW : Ragnarok. L'occasion pour les joueurs d'en apprendre plus sur les mécaniques de combats, et surtout de voir Kratos en action pour la 1re fois grâce à quelques extraits.

Tout d'abord, les développeurs résument l'esprit des affrontements du jeu avec le slogan suivant : “Play with your food” ou “Jouez avec votre nourriture” dans la langue de Molière. En d'autres termes, l'idée est de permettre aux joueurs de s'amuser avec leurs opposants, en les envoyant valser grâce aux nouveaux pavois et boucliers du jeu, ou encore en utilisant les lames du Chaos comme grappin pour les atteindre rapidement.

Les nouvelles attaques de Kratos dans God of War : Ragnarok

D'ailleurs, Atreus pourra toujours vous assister durant les combats, en paralysant les ennemis, mais aussi en détruisant certains éléments du décor qui pourront occasionner des dégâts. Mais la véritable nouveauté réside dans les nouvelles fonctions attribuées au bouton Triangle.

Dans le reboot de God of War sorti en 2019, une pression sur Triangle permettait de faire revenir la hache Leviathan une fois lancée. Ou de bien de prendre la hache en main si vous étiez équipés des lames du Chaos. Or, les développeurs ont décidé d'ajouter un nouvel ensemble de coups. En maintenant la touche enfoncée, Kratos pourra infuser l'acier de la hache avec du gel, et celles des lames du Chaos avec du feu.

Avec ces nouvelles techniques signatures, le joueur pourra donc embraser ses ennemis ou les geler plus facilement. Parmi les autres petites nouveautés, on remarque aussi l'ajout de nouvelles exécutions (ici avec les lames du Chaos). Voilà pour ce tour d'horizon rapide des combats de God of War : Ragnarok. On espère toutefois que Sony se décidera bientôt à dédier un State of Play au jeu, qui il faut le dire, en a encore montré que trop peu.